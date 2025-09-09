Feljelentést fontolgat a stáb, amelyet a párizsi olimpia óta nem fizetett ki Héder Barna cége

„A telefont nekünk már nem veszi fel” – mondta Héder Barnáról a Telexnek annak a 47 fős operatőri stábnak az egyik tagja, akik a mai napig nem kapták meg a pénzüket a tavalyi párizsi olimpián végzett munkájukért. Héder Sportos Aramis Médiaszolgáltató Zrt. nevű cége a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) alá tartozó Olympic Broadcast Service (OBS) megbízásából a vívás olimpiai közvetítéséért felelt. Tehát magyar stáb mutatta meg a vívóversenyeket a világnak Párizsból. A Telex azt írja, 2012-től a saját cégén, a Sportos Aramison keresztül minden olimpián az ő cége közvetített, egy korábbi interjújában elmondottak szerint azért, mert az OBS ragaszkodott az ő személyéhez. A tévésnek a Nemzetközi Vívószövetségben (FIE) is voltak jó kapcsolatai, sőt számára hoztak létre egy új pozíciót is 2012-ben: így lett ő a Nemzetközi Vívószövetség televíziós produkciós vezetője.

Héder Barna

Nem ez az első alkalom, hogy Héder nem fizet a stábtagoknak. Az OBS-t már a tokiói olimpia után is értesítették az érintettek arról, hogy Héder cége hónapokkal később sem fizette ki a közvetítésért felelős stáb bérét. Akkor Héder azzal védekezett, hogy NAV-os inkasszó miatt nem tudott időben fizetni. A párizsi stábtagok éppen ezért immár közjegyző előtt aláírt szerződéssel mentek a következő olimpiára, ám ezúttal is ugyanaz a helyzet állt elő. „Barnának fogalma sincs, mennyi életet tesz ezzel tönkre” – mondta az egyik érintett a Telexnek.

A cikkből kiderül, hogy a stáb egy része nem közvetlenül a Héder egyszemélyi vezetése alá tartozó Sportos Aramis Médiaszolgáltató Zrt.-vel szerződött a párizsi munkára, hanem a ma már a 4iG érdekeltségében lévő Antenna Hungárián keresztül. A NER-közeli cégnek sem fizetett Héder. „Az Antenna Hungária Zrt. természetesen teljesítette fizetési kötelezettségét összes munkatársa felé. A Sportos Aramis Média Zrt. nem tett eleget fizetési kötelezettségének, így a vállalat jogi útra terelte az ügyet” – írta a cég a Telexnek. A tévés nem válaszolt a lap vonatkozó kérdéseire.