Hadházy Ákos feljelentést tett a Hatvanpusztán lerombolt műemlékek miatt

Hadházy Ákos feljelentést tett a Hatvanpusztán lerombolt két műemlék istálló miatt. A rendőrségnek ezt írta: „A rendelkezésre álló fotódokumentációkból kétséget kizáróan megállapítható, hogy a műemlékvédelem alatt álló délnyugati uradalmi istálló épület véghomlokzati részét, később az egész épületet és az északkeleti uradalmi istállót teljes egészében lerombolták, elbontották, ezáltal megsemmisült (a magtárral kapcsolatban ilyen információ jelenleg nem áll rendelkezésre), és helyettük az eredeti L alakzatnak megfelelő, kétszintes liftes, mélygarázsos építményeket építettek fel, amelyek nem is az eredeti klasszicista építészet jegyeit mutatják. A műemlékvédelmi épületek lerombolásával és az építkezéssel járó munkálatok pontos dátuma szakértők bevonásával a nyomozati eljárásban válhat ismertté, annyi azonban bizonyos a fotók alapján, hogy a műemlékvédelmi épületek megsemmisítésével járó építkezés még 2021. szeptemberében is javában folyt”.

Hatvanpuszta még az építkezés idején. Fotó: Németh Dániel/444

A képviselő azzal érvel, hogy aki műemléket megsemmisít, a Btk. szerint 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Szerinte „ordas nagy hazugság” Hatvanpuszta esetén műemlékvédelemről beszélni műemlékrombolás helyett. Nemrég drónvideókból raktuk össze, hogy milyen látványosan nőtt ki a szinte földig rombolt területből a hatvanpusztai majorság.