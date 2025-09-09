Halálra késeltek egy ukrán menekült nőt az Egyesült Államokban, Trump is beszállt az esetről kirobbant vitába

Körbejárta a netet egy észak-karolinai vonaton készült kamerafelvétel, amelyen egy egyszer már elítélt bűnöző megkésel egy Irina Zarucka nevű, 23 éves ukrán menekült nőt – írta meg a BBC. Az esetre reagálva a helyi polgármester „a bíróságok és a bírák tragikus kudarcának” nevezte a gyilkosságot, és azt ígérte, több rendőrt küld a tömegközlekedési csomópontokra. A gyilkossággal gyanúsított Decarlos Brown egyszer már ült börtönben fegyveres rablás miatt.

Az áldozat Fotó: IRYNA ZARUTSKA VIA INSTAGRAM/via REUTERS

„Vannak gonosz emberek. Képesnek kell lennünk kezelni ezt. Ha nem kezeljük, nincs országunk” – ezt már Donald Trump elnök mondta. Észak-Karolina kormányzója szerint is több rendőrre van szükség a körzetben.

Zarucka családja azt mondta, a nő 2022-ben menekült édesanyjával és testvéreivel az orosz–ukrán háború elől az Egyesült Államokba. A gyászjelentés szerint tehetséges művész volt, szerette az állatokat, és akkor volt a legboldogabb, ha a családja társaságában lehetett.

Az eset kapcsán jobboldali, republikánus kommentátorok azt feszegetik, hogy miért lehetett Brown szabadlábon, amikor a CNN által megszerzett feljegyzések alapján korábban nyolc évet töltött börtönben fegyverrel elkövetetett rablásért. Brown a sajtóhírek szerint mentális problémákkal küzd és hajléktalan.

A gyanúsított Fotó: Mecklenburg County Sheriff’s O/via REUTERS

Egy republikánus képviselője szerint Zarucka haláláról a demokrata ügyészek és seriffek tehetnek, akik a woke ideológiát terjesztették a bűn üldözése helyett. Egy floridai republikánus azt ígérte, olyan törvényjavaslatot nyújt be, amely lehetővé teszi a bírók felelősségre vonását, amennyiben az általuk szabadon bocsátott visszaesők újabb bűncselekményeket követnek el.