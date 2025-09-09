Hétvégétől 10 ezer önkéntessel árasztaná el az országot a Tisza, hogy reagáljanak Orbán nemzeti konzultációjára

Az adócsökkentési terveiről kezd tájékoztató kampányt a Tisza Párt – jelentette be Magyar Péter pártelnök. Ez a válaszuk az Orbán Viktor által bejelentett nemzeti konzultációra, amin Magyar szerint „hazug kérdésekre várnak majd választ.”

Magyar arról beszélt, hétvégétől a Tisza több 10 ezer önkéntese kint lesz a településeken 800 pulttal, és minden településre próbálják majd eljuttatni az adócsökkentési terveiket.

Ennek részleteit hétvégén jelentették be Kötcsén, röviden a lényeg, az átlagbér alatt keresők az ígéret szerint kevesebb szja-t fizetnek majd, afölött marad a 15 százalék, és a párt áfacsökkentést is tervez.

„Hatvanpusztára és Batidára is elviszik a hírt, hogy 5 milliárdos vagyon felett vagyonadó is lesz.”

Orbánt a tájékoztatón többször török császározta, és felszólította, hogy „ne égesse a magyar adófizetők pénzét arra, hogy hazugságokat reklámozzon, inkább kórházakra, utakra és iskolákra költse az adót.”

Fotó: Németh Dániel/444

A saját terveik mellett elmondják azt is, hogy a Fidesz az elmúlt 15 évben milyen új adónemeket vezetett be, és milyen adóemeléseket hajtott végre. Erről a Fidesz soha nem beszélt a választások előtt, ahogy arról sem, hogy elveszik a magánnyugdíj-megtakarítást, eltörlik az adókedvezményeket és emelik az áfát – mondta Magyar.

„Azzal vádolják a Tiszát, amit ők követtek el.”

A 444 kérdésére elmondta, az akció október 23-ig biztosan tart majd, a kitelepüléseket most szervezik, felmenő rendszerben egyre több lesz belőle. Visszakérdeztünk, hogy Hatvanpusztán és Batidán is akcióznak-e, mire Magyar azt mondta, a létező településekre mennek, Hatvanpuszta pedig nem önálló település.

Arra, hogy ez mennyire ellensúlyozhatja a kormányzati kampányt, Magyar azt mondta, a Nemzeti Konzultáció a saját maga paródiája, és ha nem 10 milliárdnyi közpénz lenne benne, jót is nevethetnének rajta. Úgy gondolja, hogy a lejáratásra ez nem hatékony módszer, szerinte kontraproduktív is, kevés az elvakult ember, szerinte már a fideszes szavazók sem veszik ezt komolyan.

Az egész alapja az Index-cikk, amit „harmadikos szintű fogalmazványnak” tart, és látszott, hogy arra fel volt építve egy egész kampány.

„Veszélyes játékot űz a Fidesz, de ez lehetőséget ad a Tiszának arra, hogy a köztudatba beemeljék az adópolitikai kérdéseket és a programokat.”

Magyar szerint fel lehet használni a másik energiáit és felületeit, és örül, hogy beszélhetnek arról, hogy a Tisza az adócsökkentés kormánya lesz, és hogy mit jelentett a gyakorlatban a Fidesz áfaemelése.

Arra a kérdésre, hogy Tarr Zoltán alelnök Etyeken miért nem beszélt a részletekről, ahelyett, hogy homályosan fogalmaz (az adókról szóló témánál azt mondta, számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélni, és választást kell nyerni, utána mindent lehet), Magyar azt mondta, akkor még nem volt eldöntve minden, és nem is neki kellett megtenni a bejelentét, amit Tarr tiszteletben tartott.

Arra, hogy szerinte Tarr szavai nem ingatták-e meg a bizalmat a Tiszában, Magyar annyit mondott, nem segít a rogáni propaganda pörgetésében.

Jön a Tisza Világ app

A tájékoztatón bemutatták a Tisza Világ appot, amit Magyar Kötcsén harangozott be. Magyar arról beszélt, tavaly óta több mint 2200 Tisza sziget alakult meg 50 ezer taggal, és már ősszel látták, hogy kell egy olyan rendszer, amivel elérik egymást az emberek, és a pártvezetéssel is lehet tartani a kapcsolatot, és a szigetek világát „egyedülálló módon lehessen szervezni, irányítani, nyomon követni.”

Magyar Péter üdvözlő üzenete fogadja a csatlakozókat Fotó: Németh Dániel/444

A projekt felelőse Radnai Márk alelnök volt. A telefonra és számítógépre is letölthető programot a szimpatizánsoknak és önkénteseknek szánják, először a szigettagok tudnak csatlakozni. Mások is jelentkezhetnek, őket jóváhagyás után veszik be.

Magyar arról beszélt, az appnak fontos szerepe lesz a politikai munka elvégzésében, a szervezésben, mozgósításban, itt tudnak kéréseket, feladatokat, kihívásokat intézni a közösséghez. Azt mondta, nekik nincsenek Kubatov-listáik és illegálisan tárolt adataik, az önkéntesekkel tudnak dolgozni.

Radnai Márk szerint az eszköz legfontosabb célja, hogy feladatot tudjanak adni az embereknek. Eddig ezeket mailen küldték, de problémát jelentett, hogy a felmerült kérdésekre nem mindig tudtak válaszolni, nem volt egyértelmű, hogyan kell „alulról szerveződni”, és amit az egyik szigetben sikerült megoldani, arról nem tudtak mások. Ezzel az eszközzel viszont tudnak segíteni a fejlődésben, lesz visszacsatolás és elismerés is.

Radnai bemutatta az app működését Fotó: Németh Dániel/444

Lehet pontokat gyűjteni, ebből a kapcsolattartók és a vezetés látja majd, hogy ki milyen feladatot lát el és hogyan teljesít. A pontgyűjtés nem kötelező, azt külön lehet beállítani. A pártvezetés szerint semmilyen negatív következménye nem lesz, ha valaki nem akar pontot gyűjteni, de szerintük fontos, hogy egy közösségen belül látszódjon, ki mikortól vesz részt aktívan a munkában.

A tagoknak nem feladatokat, hanem „sürgős kihívásokat” kell teljesíteni, de részt lehet venni különböző akciókban – például szemétszedésben – is. Ezekért járnak a pontok és jelvények. Az akciókat központi jóváhagyás után tölthetik fel a központi csapat tagjai vagy a kapcsolattartók, de nem lesz 2200 kampányfőnök. „A jó ötleteknek, jó gyakorlatoknak és az elmúlt 1,5 év tapasztalatainak akarunk teret adni” – mondta Radnai.

Arról is beszélt, az alkalmazáson belül lehet majd toborozni, de ez nem egy MLM rendszer, attól, hogy valaki behoz 10-15 embert, még nem lesz alatta egy csoportosulás.

Fotó: Németh Dániel/444

Radnai szerint az app minden GDPR követelménynek megfelel, és csak akkor tudják feltörni orosz hackerek, ha az Amazont is sikerül nekik. Magyar azt mondta, az app fejlesztését önkéntes alapon végezték a fejlesztők, az nem került pénzbe. Szerinte ez nem digitális Harcosok Klubja, nem online polgári kör, itt hús-vér embereket kapcsolnak össze. Kampányeszköznek sem nevezné, azt mondta, a szigetek a választás után is megmaradnak.

Beszéljenek tömören

Az egyéni képviselő-jelöltek kiválasztásában az appnak nem lesz szerepe, de Magyar elképzelhetőnek tartja, hogy ott lehet majd a jelöltekre szavazni. A Tisza tervei szerint minden körzetben három jelöltet mutatnak be szeptember 30-ig, a végső jelölt decemberre lesz meg. Megállapodtak abban, hogy a jelöltek egymás ellen nem kampányolhatnak, a bemutatkozásokat a választókerületi koordinátorok segítik majd.

A 444 kérdésére, hogy a jelölteket képzik-e majd, hogy az olyan bakikat, mint amit Tarr Zoltán elkövetett, ki lehessen szűrni, Magyar azt mondta, lesznek ilyenek, de szerinte a tartalom és az, hogy valaki tisztességesen végezte a munkáját, fontosabb, mint hogy úgy beszéljen, mint Deutsch Tamás, Menczer Tamás vagy Orbán Viktor.

Azt kérik majd a jelöltekről, hogy próbáljanak röviden, tömören, lényegre törően beszélni arról, hogy mi a Tisza üzenete.

Azzal nem törődnek, hogy mit tesz a propaganda.

A népszerű katona

Az RTL rákérdezett arra is, Magyar elfogadhatónak tartja-e, hogy Ruszin-Szendi Romulusz lökdöste a Mandiner újságíróját Kötcsén, mire Magyar ezt is rogáni propagandának minősítette, majd arról beszélt, az ő rendezvényük nyilvános volt, a Fideszé zárt. Szerinte az újságíró Ruszin-Szendi telefonjába akart belenézni, a felvételen pedig azt látszik szerinte, hogy nevetgélnek és a végén megölelték egymást.

A felvételen nem pont ez látszik, Ruszin-Szendi először kézzel majd vállal is megtaszítja a mandineres riportert. Utána egy vonulóhoz lép oda, akinek átfogja a vállát.

Fotó: Mandiner

Az RTL riportere visszakérdezett, hogy lesz-e ennek következménye és nem tehertétel-e Ruszin-Szendi, mire Magyar arról beszélt, ő az egyik legnépszerűbb politikus, aki tudja mi az, hogy katona, szemben a jelenlegi honvédelmi miniszterrel.