Izrael felszólította a lakókat, hogy hagyják el Gázavárost, a hadsereg az elfoglalására készül

A jelenlegi harcok során nem ez az első alkalom, hogy evakuálási parancsot ad ki az izraeli hadsereg Gázaváros egészére, mielőtt offenzívát indítana a város elfoglalására. Ezzel körül-belül egymillió embernek kell döntenie, hogy menekülnek vagy maradnak a városban a fokozódó izraeli bombázások közepette, írja a The Guardian.

„Azt üzenem Gáza lakosainak, ragadják meg a lehetőséget, és figyeljenek rám: figyelmeztettek benneteket – tűnjetek el onnan!” – mondta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök. Izrael Gáza városát egyébként a Hamász utolsó erődítményének nevezi.

Az izraeli hadsereg hetek óta arra buzdítja a lakosokat, hogy menjenek a Gáza déli részén található al-Mawasiba, amelyet humanitárius övezetté nyilvánítottak. A város lakosainak elhagyására irányuló felszólítások ellenére az 1 millió lakosnak csak kis hányada – mintegy 50 000 ember – hagyta el a várost.

Gázaváros, az al-Shifa kórház maradványai egy április felvételen Fotó: DAWOUD ABO ALKAS/Anadolu via AFP

Az ENSZ szerint több mint 1000 dollárba kerülhet egy dél-Gázába költözés, ami elképzelhetetlen összeg a legtöbb gázai lakos számára. Dél-Gáza már így is tele van olyan emberekkel, akiket korábban már többször is kitelepítettek. Ennek ellenére néhány lakos azt mondta, hogy úgy érezték, nincs más választásuk, mint menekülni az izraeli invázió elől.

Az izraeli hadsereg az utóbbi napokban fokozta a Gázaváros elleni csapásait, Netanjahu azt mondta, 50 „terrortornyot” romboltak le a városban, amelyeket állítása szerint a Hamász használt. A palesztin egészségügyi minisztérium szerint az izraeli csapások és tűzvészek az elmúlt 24 órában legalább 83 ember halálát okozták. A tornyok elleni csapások következtében többen maradtak otthon nélkül.

Izrael védelmi minisztere, Israel Katz szerint a tornyok bombázása csak az invázió egyfajta bevezetője volt. Izrael ragaszkodik ahhoz, hogy a Hamászt teljesen lefegyverezze és visszaadják a még mindig fogva tartott túszokat. A Hamász azonban kijelentette, hogy nem teszi le a fegyvert, amíg nem jön létre egy független palesztin állam. Legalább 64 522 palesztin halt meg Izrael gázai offenzívájában az elmúlt 23 hónapban.