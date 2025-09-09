Jogsértő a szolidaritási hozzájárulás újfajta beszedési módja is a Fővárosi Törvényszék szerint

A Fővárosi Törvényszék szerint alaptörvény ellenes a szolidaritási hozzájárulás újfajta kivetési módja is, ezért ismét normakontrollra küldte a vonatkozó jogszabályokat az Alkotmánybírósághoz – írja a Népszava a fővárosi önkormányzat által a 2025-ös túlzott mértékű hozzájárulás okán indított per hétfői üléséről tudósítva.

A lap emlékeztet, hogy idén változtatott a szolidaritási hozzájárulás kivetésének módján a kormány. Korábban a költségvetési törvényben szereplő sok tényezős képlet alapján számolta ki és szedte be az egyre növekvő összegű állami sarcot a Magyar Államkincstár (MÁK), de idén – a főváros által indított perek és az azokból sarjadzó alkotmánybírósági és a kúriai határozatok nyomán – a nemzetgazdasági miniszter rendeletben állapítja meg az egyes települések által fizetendő hozzájárulás összegét. A Fővárosi Törvényszék szerint azonban továbbra is alkotmányossági aggályokat vet fel az önkormányzatok pénzügyi ellehetetlenítése. Az Alkotmánybíróság döntéséig a pert felfüggesztették.

Legutóbb múlt szerdán vontak le 4,5 milliárdot a főváros számlájáról, így már 70 milliárd körüli a mínusz a költségvetésben.