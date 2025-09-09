Karácsony: A kormánynak el kell döntenie, hogy belöki-e a várost a busz elé

Nincs idő kivárni a jogi út végigjárására, mert Budapest csődbe megy, közvetlen tárgyalásokra van szükség a kormánnyal, mondta Karácsony Gergely.

A főpolgármester kedd reggeli sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a fővárosi törvényszék kimondta: a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi formájában nem felel meg az alaptörvénynek, ezért a törvényszék ismét az Alkotmánybírósághoz fordult. Karácsony kiemelte, ez már nem az első bírósági dötnés ezzel kapcsolatban, már 2024-ben is kimondták, hogy a sarc ellentétes az alaptörvénnyel, sőt Alkotmánybírósági határozat is van erről.

Fotó: Kristóf Balázs/444

„Bármilyen jogi formát talál ki a kormány, az ellentétes a jogszabályokkal” – mondta a főpolgármester. A főpolgármester ismét elmondta, hogy ha a teljes, 90 milliárdos összeget befizetnék szolidaritási hozzájárulásként, egyenlő lenne azzal, hogy Budapest működésképtelenné válik.

„Nincs viszont arra időnk, hogy végigjárjuk a jogi utat. A fővárosi önkormányzat továbbra is tárgyalóasztalhoz hívja Magyarország kormányát”

– mondta, hozzátéve hogy „a kormánynak el kell döntenie, hogy belöki-e a várost a busz elé vagy sem”. Karácsony felidézte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ígéretét, mi szerint a város működése nem lehetetlenülhet el. „Bízom benne, hogy a törvényszék döntése segít abban, hogy visszaüljenek a tárgyalóasztalhoz” – fogalmazott. Karácsony szerint a kormánynak is érdeke, hogy a város működjön. „Én nem javasolnám nekik, hogy ujjat húzzanak a budapestiekkel, de ha nincs pénz, akkor nem lesznek közszolgáltatások” – mondta.

A főváros májusban kért azonnali jogvédelmet a bíróságtól, hogy ne kelljen befizetniük a hozzájárulást, amit aztán meg is kaptak. Gulyás akkor ígérte meg, hogy tárgyalni fognak a Fővárosi Önkormányzattal, és ekkor hangzott el Gulyás ígérete is hogy nem hagyják, hogy Budapest működésképtelen legyen. Azóta azonban nem voltak tárgyalások, az egyik jogvédelem határideje lejárt, így múlt héten mínusz 70 milliárd forint volt a főváros számláján.

Nagy Márton reagált Karácsony sajtótájékoztatójára, a nemzetgazdasági miniszter szerint a szolidaritási adó nem ellentétes sem az alaptörvénnyel, sem a nemzetközi szerződésekkel, nem sérti az önkormányzati chartát. „Karácsony Gergely tehát már megint csak politizál, és nem néz szembe a szakmai tényekkel” – vélekedett Nagy.

A nemzetgazdasági miniszter szerint Karácsony Gergely el akarja terelni a figyelmet arról, hogy katasztrofális helyzetbe irányította Budapestet, és kiemelte hogy a kötelezettségeket mindenkinek be kell tartania, az adókat és a szolidaritási hozzájárulást mindenkinek be kell fizetnie.

„Az a kérdés, hogy ezt az átlátszó játékot ki meddig hagyja? Ebben mindenkinek vaskos felelőssége van” – írta Nagy, de nem fejtette ki, hogy a mindenki alatt kire vagy kikre gondol a főpolgármesteren kívül. (via Telex, MTI).