Kötcse gyümölcse

Jó reggelt! Újra itt a 444 napindító – de nem az egyedüli – hírlevele, benne a hétvége fontosabb anyagaival.
A friss közvélemény-kutatási adatokat látva sokan már temetik a Fideszt, pedig az orbánizmus 35 éve alapján indokolt az óvatosság: kötcsei körképpel jelentkezett a Helyzet: van! című élő adásunk 2. részében Ács Dániel és Rényi Pál Dániel.
Kötcsei szabálytalan drónozás miatt eljárást indított a rendőrség: a kormánypárti média pörgette a megafonos Deák Dániel posztját egy drónfotóról, ami állítása szerint 11:38-kor készült a Tisza Párt kötcsei rendezvényén – pedig légtérhasználati korlátozás volt.
Orbán Viktor kötcsei beszéde gátlástalan kampányt és irányváltás nélküli kormányzást vetít előre. Gyorsan reagált is a felhívására a CÖF-CÖKA: országjárásba kezdve elindítja a folyami polgárnaszádot.
A Tisza hónapok óta húzódó veszprémi belharcának győztese lesz a párt alelnöke: Forsthoffer Ágnes tavaly már elindult az önkormányzati választáson képviselő-jelöltként, de a képviselői munka helyett a feltörekvő Tisza Párt Veszprém megyei belharcát vívta meg.
Az egészségügyi államtitkár diadalittas posztban küldött el mindenkit a búsba, aki beszámolt róla, hogy heteken át nem volt se ivásra, se mosakodásra alkalmas víz egy magyar kórház szülészetén.
3025 milliárdra hízott a költségvetés hiánya: hiába jött 311 milliárd forintnyi uniós pénz Magyarországra augusztusban, a kormánynak sikerült még így is összehoznia egy 239 milliárdos hiányt.
Demeter Szilárd megüzente a múzeumi dolgozóknak, hogy mondják meg, kit kell kirúgni, ha fizetésemelést akarnak: a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központjának elnöke arra reagált, hogy a múzeum dolgozói számon kérték a munkáltatójukon az elmaradt bérrendezést.
A finn példa újra és újra előkerül az ukrajnai háború kitörése óta. Legutóbb a Trumppal szoros viszonyt ápoló, de Orbánnal ellenséges finn elnök mondta, hogy ők 1944-ben megtalálták a megoldást. Hajlandók lennének az ukránok megfizetni a finlandizáció árát?
Magyarországra jön Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter – jelentette be Szijjártó Péter, miután közölte, hogy „a magyar-ukrán kapcsolatok folyamatos romlása miatt a felelősség egyértelműen Kijevet terheli”.
Az amerikai energiaügyi miniszter szerint az EU-nak nem kéne orosz olajat és gázt vennie, ha szigorúbb amerikai szankciókat akar Oroszország ellen. (Szijjártó szerint Trump nem üzent Magyarországnak az ügyben.)
Ruszlan Bortnyik, az Ukrajnai Politikai Intézet igazgatója szerint Zelenszkij, Putyin, sőt Trump reputációja is sérülni fog a végén, és egy békekötésről szóló dokumentumot mindhármuknak alá kell majd írnia.
Az ukrán főparancsnok szerint Oroszországnak háromszor több katonája és eszköze van a fronton, mint Ukrajnának, ennek ellenére az ukrán hadsereg visszaszerezte az ellenőrzést 58 km² terület felett, több települést felszabadított, és meghiúsította Oroszország tervét, hogy áttörést érjen el a kelet-ukrajnai Donyeck megyében.
A várakozásoknak megfelelően megbukott a francia kormány, Emmanuel Macron igen nehéz helyzetbe navigálta magát a tavalyi előrehozott választásokkal, nincs jó megoldás.
Trump „utolsó figyelmeztetést” adott a Hamásznak, hogy fogadja el a gázai tűzszüneti megállapodást. Jeruzsálemben terrortámadás volt, hat halott és nyolc sebesült van.
Az amerikai legfelsőbb bíróság szabad utat adott az ICE bevándorlás-ellenes intézkedéseinek Los Angelesben: 6–3 arányú döntéssel átmenetileg megváltoztatják egy alsó fokú szövetségi bíróság határozatát, ami megtiltotta a bevándorlási hatóságoknak a válogatás nélküli ellenőrzéseket, és azt, hogy csak az etnikum, beszélt nyelv, foglalkozás vagy tartózkodási hely alapján igazoltassanak annak gyanújával, hogy az illető illegálisan van az USA-ban.
Kijött a legutóbbi Borízű hang rövidebb, ingyenes verziója is.
A friss közvélemény-kutatási adatokat látva sokan már temetik a Fideszt, pedig az orbánizmus harmincöt éve alapján indokolt az óvatosság. Kötcsei körkép és kampánykezdet – Helyzet: van!, 2. rész, a stúdióban Ács Dániel és Rényi Pál Dániel.
A kormánypárti média pörgette a megafonos Deák Dániel posztját egy drónfotóról, ami állítása szerint 11:38-kor készült a Tisza Párt kötcsei rendezvényén – pedig légtérhasználati korlátozás volt.
Minden állami eszköz fel lesz használva a párt érdekében, minden választó célzottan meg lesz vásárolva, minden fideszes szemmel lesz tartva. Oroszországtól való eltávolodás, vagy a nagy rendszerek modernizálása, na, az viszont nem pálya.
Gyorsan reagáltak Orbán Viktor kötcsei felhívására a szellemi honvédők, és elindítják a folyami polgárnaszádot.
Forsthoffer Ágnes tavaly már elindult az önkormányzati választáson képviselő-jelöltként, de a képviselői munka helyett a feltörekvő Tisza Párt Veszprém megyei belharcát vívta meg.
Az egészségügyi államtitkár diadalittas posztban küld el mindenkit a búsba, aki beszámolt róla, hogy heteken át nem volt se ivásra, se mosakodásra alkalmas víz egy magyar kórház szülészetén.
A másik kettő még augusztusban távozott, miután az egyetem etikai eljárást indított a pszichológusok ellen, amiért arról írtak, hogy a tudományos bizonyítékok szerint a szeretetteljes család fontosabb a gyerekeknek, mint a szülők neme.
Hiába jött 311 milliárd forintnyi uniós pénz Magyarországra augusztusban, a kormánynak sikerült még így is összehoznia egy 239 milliárdos hiányt.
A Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központjának elnöke arra reagált, hogy a múzeum dolgozói számon kérték a munkáltatójukon az elmaradt bérrendezést.
Hajléktalan persze ettől még nem lesz. Közel 51 milliárd forint a kikiáltási ár.
Ez eddig is valószínűnek tűnt, de most Pintér Sándor alá is írta Szalai Zoltánnal, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány főigazgatójával.
Lánczi Tamásék legalább 600 millió forintot költenek stratégiai tanácsadásra, kreatívkoncepció-alkotásra, és szükség esetén logós repi ajándékokra. Nem ez az első üzletük.
A tranzakció költségeit 25 milliárd forintosra becsülik.
A finn példa újra és újra előkerül az ukrajnai háború kitörése óta. Legutóbb a Trumppal szoros viszonyt ápoló, de Orbánnal ellenséges finn elnök mondta, hogy ők 1944-ben megtalálták a megoldást. Hajlandók lennének az ukránok megfizetni a finlandizáció árát?
Ezt Szijjártó jelentette be, miután közölte, hogy „a magyar-ukrán kapcsolatok folyamatos romlása miatt a felelősség egyértelműen Kijevet terheli”.
„Oroszország az olaj- és gázexportból finanszírozza a hadigépezetét, és ha Európa leáll ezek vásárlásával, az csökkenti a bevételeiket” – érvelt Donald Trump energiaügyi minisztere.
Természetesen „arról van szó, hogy Európában a háborúpárti brüsszelita politikusok megpróbálják az utolsó energiaegyüttműködési szálakat is elvágni Európa és Oroszország között”.
Az ukrán politikai elitnek személyes biztonsági garanciákra is szüksége van, mondta a 444-nek Ruszlan Bortnyik. Az Ukrajnai Politikai Intézet igazgatója szerint egy békekötésről szóló dokumentumot nemcsak Putyinnak és Zelenszkijnek, hanem Trumpnak is alá kell majd írnia.
Ennek ellenére az ukrán hadsereg visszaszerezte az ellenőrzést 58 km² terület felett, több települést felszabadított, és meghiúsította Oroszország tervét, hogy áttörést érjen el a kelet-ukrajnai Donyeck megyében – közölte Olekszandr Szirszkij tábornok.
François Bayrou kormánya kilenc hónapig volt hivatalban, elődje három hónapig húzta. Macron igen nehéz helyzetbe navigálta magát a tavalyi előrehozott választásokkal, nincs jó megoldás.
„Az izraeliek elfogadták a feltételeimet. Most a Hamászon a sor” – írta az amerikai elnök.
Az izraeli rendőrség szerint „két terrorista egy járművel érkezett”, majd a csúcsforgalomban tüzet nyitott egy buszmegállóra. Egy szolgálaton kívüli katona és egy civil tette ártalmatlanná a támadókat.
6–3 arányban döntöttek, átmenetileg megváltoztatva egy alsó fokú szövetségi bíróság határozatát, ami megtiltotta a bevándorlási hatóságoknak a válogatás nélküli ellenőrzéseket, és azt, hogy csak az etnikum, beszélt nyelv, foglalkozás vagy tartózkodási hely alapján igazoltassanak annak gyanújával, hogy az illető illegálisan van az USA-ban.
A kormány azt állítja, hogy nem tiltja be a Facebookot és az Instagramot, hanem összhangba kívánja hozni azokat a nepáli törvényekkel. A fiatalok viszont nem hisznek nekik.
Tom Phillips 2021 karácsonya óta rejtőzködve élt három fiatal gyerekével, akiket a lövöldözés után épségben megtaláltak.
Hétfő van, szabad a Borízű! Szólólemez dobozban, Trump Nobel-mániája, a legtöbb embert meggyilkoló Nobel-békedíjasok, Bede és a búvár, Labubu-temető, Pazaurek Dezső romjain, magnómúzeum, modellvasút-kiállítás, erotikus panoptikum, csigaparlament.
Mégsem házasodik a felsőlajosi epertermesztő.
Az olasz Jannik Sinnert verte négy szettben.
81 éves volt. Közösen alapította a zenekart Roger Hodgsonnal, aki azonban később kivált a Supertrampből, melyet Davies vitt tovább.