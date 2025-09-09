Közzétették az első fotókat arról a helyről, ahol az évek óta szökésben lévő új-zélandi férfi bújtatta a gyermekeit

A rendőrség nyilvánosságra hozta az első képeket arról a táborhelyről, ahol az új-zélandi férfi, Tom Phillips éveken át bujkált három gyermekével – írja a BBC.

A búvóhely. Fotó: HANDOUT/AFP

A két gyereket hétfőn találták meg egy sűrű erdős táborhelyen, néhány órával azután, hogy az apjuk egy tűzharcban meghalt. A hatóságok a harmadik gyerek segítségével bukkantak rájuk, aki a férfival volt, amikor azt lelőtték. A helyszínen fegyverek és lőszerek helyét is felfedezték, valamint két quadot, amik a fák között parkoltak.

A rendőrség szerint a gyerekek „jól vannak”, de időre lesz szükségük, hogy feldolgozzák az átélt traumát. Richard Chambers rendőrbiztos kedden arról beszélt, hogy Phillips „semmibe vette” a gyerekek biztonságát, és „szó szerint veszélybe sodorta őket”. A gyerekek most a hatóságok gondozásában vannak.

Tom Phillips és az egyik gyerek augusztus végén Fotó: HANDOUT/AFP

Phillips 2021 karácsonya előtt tűnt el gyermekeivel – Jaydával, Maverickkel és Emberrel, akik ma 9, 10 és 12 évesek –, miután felügyeleti vitába keveredett az anyjukkal. Az ügy csaknem négy éve tartja lázban Új-Zélandot. Bár a hétfői események a történet végét jelentik, a rendőrség még keresi a válaszokat: hogyan tudott Phillips éveken át bujkálni az országos hajtóvadászat és a többszöri észlelés ellenére, és főként hogyan jutott fegyverekhez.

A gyerekek anyja, Cat megkönnyebbülését fejezte ki, hogy véget ért a rémálom, de elszomorította, ahogyan a történet lezárult. Arra a kérdésre, hogy a rokonok kapcsolatba léphettek-e már a gyerekekkel, a hatóságok egyelőre nem válaszoltak. „A legfontosabb, hogy a gyerekek megfelelő ellátást kapjanak, és egy átgondolt terv mentén mindenki a kellő időben kapcsolódjon be” – mondta Mark Mitchell rendőrminiszter.