Kubatov Gábor arra kéri az MLSZ-t, hogy a jövőben ne használják a Ferencváros játékosait „nívótlan kampányfilmekhez”

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke, a Fidesz pártigazgatója sem hagyta szó nélkül a Magyar Labdarúgó Szövetség kampányfilmjeit. Az egyikben arra kérték a szurkolókat, hogy felejtsék el cigányozást és az „XY homoszexuált”, különben súlyos büntetést kapunk – mondjuk arra nem utaltak, hogy amúgy az MLSZ szerint ezek rossz dolgok-e. A másikban Mucsi Zoltán főszereplésével a helytelen szurkolói magatartásformákra akarták felhívni a figyelmet, ezt a válogatott fekete dresscode-ban mutatkozó, szervezett, ultra típusú szurkolótábora, a Carpathian Brigade gyalázatnak nevezte.

Kubatov egyetért, hogy a téma fontos, állítása szerint ő is évek óta kiáll az ügyben. Aztán jön a feketeleves:

„Ez a mostani reklám nem véletlenül verte ki a biztosítékot minden szurkolói közösségben. Ilyen melléfogást, bénaságot ritkán látni”

– mondta, majd még egy kéréssel is fordult a szövetséghez, amely a Fradiban játszó Varga Barnabást szerepeltette az egyik videóban. „Nagyon kérem az MLSZ-t, a jövőben ne használjak a Ferencváros logóját, és hogy ha lehet, a játékosait sem egy ilyen nívótlan kampányfilmhez. Megértésüket köszönjük!”

A magyar csapat kedden este Portugáliát fogadja, ellenük mindig benne van a kockázat, 2017-ben és 2021-ben is zúgott a Cristiano Ronaldóra vonatkozó „Cristiano homosexual” rigmus. A homofób rigmusokért pénzbüntetést – 20 ezer svájci frankos, majd 100 ezer eurós – és zárt kapus meccset kapott az MLSZ.

Az adok-kapok már régebb óta folyik, és eredetileg azért tört ki Kubatov és az MLSZ között, mert a klubvezető ismeretlen okból berágott az idén debütáló magyarszabályra. Eszerint az a csapat, amelyik minden bajnoki meccsén hajlandó 5 magyart, köztük egy fiatalt szerepeltetni, nagyságrendileg 150 millió forinttal több éves támogatást kap, mint aki nem.

Bár a Fradi szavakban a nemzet csapata, ráadásul a meccsre járó focidrukkerek alapvetően egyetértenek a magyarszabállyal – arról nem is beszélve, hogy az ötletet maga Orbán Viktor dobta be –, Kubatov hónapok óta agresszív posztokban támadja a szövetséget. Illetve Csányi Sándor MLSZ-elnököt személyesen is, akinek azt üzente, érdemes lenne elgondolkoznia azon, hogy miért szidják a szurkolók.

Kubatov eltorgyánosodásáról hosszabban is írtunk, valamint arról is, hogyan épít fideszes pártcsapatot a Ferencvárosból az elnök, aki a kormánypárt pártigazgatója is.