MÁV: Elvirának vége, már csak Emma maradt

A MÁV lekapcsolta az Elvira menetrendi keresőt és a hozzá tartozó jegyvásárlási rendszert. Az oldal már az új, Emma nevű felületre irányítja az utasokat – írja a HVG.

Az Emma nemcsak a vasúti menetrendeket tartalmazza, hanem a helyközi buszok és a HÉV adatait is, Budapesten a BKK-járatok mozgását is lehet rajta követni. Hátránya ugyanakkor, hogy nehezebben kereshetők ki belőle a késési információk: míg az Elvira automatikusan táblázatba rendezve mutatta egy adott útvonal összes járatát, az Emmán csak egyenként lehet lekérdezni a vonatok adatait.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A nyáron már – az állítólag Lázár János utasítására – leállított Vonatinfó alkalmazás megszűnése is hasonló kritikákat váltott ki. Akkor sokan sérelmezték, hogy az új rendszerben megszűnt annak lehetősége, hogy egyetlen térképen lássák az ország összes vonatának késési adatait. Az Emmán ugyan megjelennek a járatok aktuális helyzetei és a késések, de kizárólag külön-külön lekérdezés után.

A MÁV közleményben azt közölte, az új felületen „a közlekedési vállalat által üzemeltetett járatok menetrendszerűsége azonnal és könnyen átlátható”. A vasúttársaság hozzátette, hogy az Emma folyamatos fejlesztés alatt áll, és hamarosan további funkciókkal bővül.