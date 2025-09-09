Megvan Rupert Murdoch utódja

Éveken át húzódó utódlási harc zárult le Rupert Murdoch konzervatív média­birodalmában, melynek végén kiderült, fia, Lachlan veszi át az irányítást a médiacsoport felett. A család hétfőn bejelentett megállapodása biztosítja, hogy a Fox News, a The Wall Street Journal és a The New York Post konzervatív irányultsága a 94 éves Rupert halála után is fennmaradjon. Az egyezség értelmében Lachlan irányítja majd az új családi alapítványt, míg testvérei – Prue MacLeod, Elisabeth Murdoch és James Murdoch – kikerülnek minden olyan vagyonkezelői konstrukcióból, amely Fox- vagy News Corp.-részvényeket tartalmaz.

Rupert Murdoch a Fehér Házban. Fotó: JIM WATSON/AFP

A Murdoch család belső viszályai ihlették a sikeres televíziós drámát, az Utódlást (Succession). A hétfőn bejelentett megállapodás – a valóságos saga fináléja – lezárja a családi alapítvány körüli összes jogi vitát. A médiabirodalom irányításáért folytatott harc többnyire zárt ajtók mögött zajlott Nevadában, amely a családi vagyonkezelési vitákban szokatlanul nagy fokú titkosságot biztosít. Rupert ugyanis meglepő lépésként megpróbálta módosítani az alapítvány rendelkezéseit. Célja az volt, hogy birodalma kizárólag Lachlan kezébe kerüljön, ne pedig a négy legidősebb gyermek közös tulajdonába. Ám tavaly decemberben egy renói bíróság elutasította ezt a kísérletet, arra hivatkozva, hogy Rupert és Lachlan „rosszhiszeműen” járt el az alapítvány módosítása során.

A mérsékeltebb politikai nézeteket valló idősebb testvérek a következő hónapokban eladják részesedéseiket a Foxban és a News Corp.-ban. Ők egy új alapítvány kedvezményezettjei lesznek, amely készpénzt kap majd mintegy 14,2 millió News Corp.- és 16,9 millió Fox Corp.-részvény eladásából. A részvények értékesítése tovább növeli a három testvér örökségét, ugyanakkor megakadályozza, hogy befolyásolják a családi médiabirodalom politikai irányvonalát. James az elmúlt években már tudatosan eltávolodott a családi üzlettől, szerkesztőségi nézetkülönbségekre hivatkozva. (BBC)