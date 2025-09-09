Orbánt megkérdezték, kiknek üzent, amikor azt mondta, „semmi nem lesz elfelejtve”

Orbán Viktor ismét az ÖT stúdiójában járt, és onnan jött ki, mikor a Balzac Újság elkapta pár kérdésre.

„A következő hét hónapban mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek. Azoknak szólt, akik ezt nem akarták”

– mondta Orbán arra a kérdésre, hogy kiknek üzent, amokot Kötcsén azt mondta, hogy: „Mostantól mindenki tegyen meg mindent, amit tud. Ismernek engem, nem vagyok olyan ember, aki fenyegetőzik és durváskodik, de semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve.”

Arra kérdésre pedig, hogy mit szól ahhoz, hogy Szijjártó Péter Pekingbe ment a győzelem napi parádéra, Orbán azt mondta: „Azért ment el, hogy nekem ne kelljen. Nagyon rendes volt, hogy kiváltott engem.”

Arra a felvetésre pedig, hogy „csomó diktátor volt ott” – utalva többek között Hszi Csin-ping, Vlagyimir Putyin, Kim Dzsongun és Alekszandr Lukasenka részvételére – a miniszterelnök azt mondta: „Ez a második világháborút lezáró ázsiai győzelmi díszszemle volt. Miután mi elvesztettük a második világháborút, én nem mehettem el.”

A Balzac újság 2022-ben alakult, a csapat azóta jelentősen bővült, a 444 tavaly készített velük riportot.