Összevertek egy magyar aktivistát Tbilisziben

Súlyosan megsérült Tbilisziben Mézes László Róbert egy kormányellenes felvonuláson, amikor civilruhás erősemberek megtámadták őt és többeket. Mézesnek beverték az arcát és eltörték az ujját.

Azt mondja, éppen a kormánypárt irodája előtt vonultak, amikor megtámadták őket. Ki akarták csavarni a kezéből a telefonját, de nem hagyta, ekkor megütötték, földre teperték és megverték. A Magyar Hangnak azt mondta, a tüntetők a vállukon vitték, míg biztonságos területre nem értek, onnan szállították kórházba. Két ujja eltört, az arcát két helyen is össze kellett varrni.

Mézes volt az, aki tavaly, az oroszbarát Grúz Álom beiktatása után Grúziába érkező Orbán Viktornak bekiabált a fogadáson.

Mézes ezen kívül az utóbbi időben a Magyar Hangnak írt tudósításokat a lassan egy éve tartó kormányellenes megmozdulásokról.