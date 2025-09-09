Rejtélyes posztot publikált Szijjártó földgázos diverzifikációról és hosszú távú nyugati irányú beszerzési szerződésről

„Újabb hosszú távú földgázgázvásárlási szerződést írunk alá. Ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésünk” – posztolta Szijjártó Péter külügyminiszter a közösségi oldalán. A rövid bejegyzésből nem derül ki, hogy kivel szerződik a magyar kormány.

Kiderül viszont, hogy Szijjártó szerint Magyarország „mindig is komoly erőfeszítéseket tett a diverzifikáció irányába, minél több útvonalon, minél több gázt vásárolunk, az annál jobb”. A külügyminiszter szerint a több útvonalon beszerzett gáz nagyobb biztonságot eredményez.

A külügyminiszter elrepül Fotó: Szijjártó Péter facebook

Míg Nyugat-Európa országai az orosz–ukrán háború 2022-es eszkalációja után komoly erőfeszítéseket tettek az orosz energiáról való leválásra, a tengerparttal nem rendelkező Magyarország továbbra is Oroszországból szerzi be szükségleteinek nagyjából 80 százalékát. Hasonló a helyzet a kőolajjal: épp az ukránok által az utóbbi hetekben rendszeresen támadott Barátság kőolajvezeték esete mutat rá, mennyire kiszolgáltatott Magyarország az egyoldalú energiaimportnak.

Az Európai Bizottság idén júniusban terjesztett be javaslatot, amely szerint az Európai Uniónak 2027 végéig kellene teljesen függetlenednie az orosz földgázimporttól. A tervezett tilalom értelmében 2026. január 1-jétől tilos lenne orosz gázra vonatkozó új szerződéseket kötni.