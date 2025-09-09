Repülős Gizi 2.: Repülős Viki rejtélye

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Ma már 62 éves a teste.

Talányos, hogy Orbán Viktor mit akar üzenni azzal, hogy Csányi Sándor cégének magánrepülőgépével ment ki és röppent haza az ír-magyar vébéselejtezőről Dublinból. Úgy tűnik, hogy mintha lenne egyetlenegy téma, amiben a közvéleménykutatásokra és a választópolgárok reakcióira közismerten odafigyelő miniszterelnök magasról tenne mindenre, ideértve a saját érdekeit is. Ez pedig a meccsre röpködés magángépen.

Orbán sokféle szokott lenni, de sosem viselkedik úgy, mint egy elkényeztetett kisgyerek. Ezt a kérdést kivéve. A magyar közélet első Repülőse egy lakásbetörésekben utazó öregasszony volt, a második egy hatvanas férfi testében lakó tízéves.

A miniszterelnök és kommunikációs stábjának hozzáállását jól illusztrálja az, amit a hétvégi repülőzésére vonatkozó kérdéseinkre válaszolt a Kormányzati Tájékoztatási Központ:

„Orbán Viktor miniszterelnök az ír-magyar meccsre a szokásoknak megfelelően az MLSZ elnökével utazott el, és vele is utazott haza."

A kulcs a „szokásoknak megfelelően" fordulat. Ami például arra is utal, hogy Orbán a közeljövőben folytatni fogja a luxusrepülőzést: a magyar válogatott ugyanis október-novemberben két idegenbeli vébé-selejtezőt fog játszani, egyet Portugáliában, egyet pedig Örményországban.

Orbán hét évvel ezelőtt, 2018. őszén reagált először nyilvánosan arra a felvetésre, hogy miniszterelnökként hogyan utazgathat meccsekre olyan milliárdos üzletemberek magánrepülőin, akik vagyonuk jó részét az általa irányított kormányzattal kötött üzletekből szerezték. És már akkor is így fogalmazott:

„Harminc éve így mentem. Jövő héten is így megyek, azután is így fogok menni."

Arra a felvetésre, hogy hogyan utazhat egy állammal szerződéseket kötő üzletember gépén, egyszerűen annyit mondott, hogy

„Szeretném én látni azt az embert, aki engem lekötelez."

Vagyis akkor még egyáltalán nem tagadta, hogy nem fizet az utakért, amikből rengeteg lehetett. A miniszterelnök - ha lehetősége van rá - eljár a válogatott összes meccse mellett nemzetközi kupadöntőkre és időnként rangadókra is.

Mint látható, Orbán álláspontja bizonyos értelemben konzekvens a kérdésben, ám a viselkedése most, 2025. őszén, sokkal meglepőbb, mint a NER-korszak elején és közepén volt. Ez a cikk azt igyekszik megmutatni, hogy miért irracionális a 2026-os választásokra készülő Repülős Viki, olyan mértékig, ami százalékokban megmutatkozó kárt okozhat neki és a pártjának.