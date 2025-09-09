Ruszin-Szendi nem meglökte, hanem mosolyogva odébb tolta a Mandiner munkatársát, mondja Magyar Péter

Vasárnap Kötcsén a Mandiner munkatársa szeretett volna kérdéseket feltenni Ruszin-Szendi Romulusznak, a Tisza szakpolitikusának. Ruszin-Szendi egy ideig hárította a kérdéseket, majd többször is odébb lökte a kormánypárti lap munkatársát, ahogy az a Mandiner által készített felvételen is látszik.

Kedden az RTL Híradó kérdezte az esetről a Tisza párt elnökét. Magyar szerint lökésről nem volt szó, ő teljesen mást lát a felvételen: „Beszélgetnek, nevetnek, és az újságíró próbál belenézni Ruszin-Szendi Romulusz telefonjába. Ő szól, hogy ne tegye és arrébb tolta nevetve, majd egymást megölelik.” A Tisza elnöke arra a kérdésre már nem válaszolt, hogy lesz-e következménye az esetnek.

Magyar keddi sajtótájékoztatóján nyilatkozott, az eseményről szóló tudósításunkat itt találják.