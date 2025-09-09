Saját korábbi szavaival akarják lemondásra kényszeríteni a lisszaboni polgármestert a siklóbalesetért

A portugál törvényhozók a lisszaboni polgármester, Carlos Moedas saját szavait használják fel ellene annak érdekében, hogy lemondásra kényszerítsék a múlt heti halálos áldozatot is követelő siklóbaleset után. A katasztrófát követően vezető politikusok azt állítják, hogy a város nem tartotta megfelelően karban a 140 éves vasúthálózatát, és Carlos Moedas korábbi nyilatkozatait idézve próbálják a lemondását kikényszeríteni – írja a Politico.

2021-ben Moedas elődje, Fernando Medina ugyanis támadások kereszttüzébe került, amikor beismerték, hogy legalább három, Lisszabonban élő orosz disszidens személyes adatait adták át az orosz hatóságoknak. Moedas – aki akkor még az Európai Bizottság tagja volt – a hivatalban lévő polgármestert kritizálta, mondván, hogy vállalnia kell a felelősséget a botrányért. „A városháza életveszélybe sodorta ezeket az embereket, ezért Medinának le kell mondania” – mondta akkor.

Fotó: ZED JAMESON/Anadolu via AFP

Most, kevesebb mint egy hónappal a lisszaboni helyhatósági választások előtt, Moedas politikai ellenfelei ezeket a négy évvel ezelőtti szavait idézik és követelik, hogy vállalja a felelősséget a siklókatasztrófáért.

„Mit mondanának a 2021-es Moedas a 2025-ös Moedasnak?” – kérdezte André Ventura, a szélsőjobboldali Chega párt vezetője. „A komoly politikusok nem rejtőzködnek válság idején, és nem hárítják el a felelősséget: vállalják azt.”

A Portugál Kommunista Párt főtitkára, Paulo Raimundo szerint is Moedas saját mércéje jelenti, hogy már nem alkalmas a város vezetésére. A Szocialista Párt parlamenti vezetője, Eurico Brilhante Dias hasonlóképpen felszólította a polgármestert, hogy legyen „koherens”.

Moedas eddigi nyilatkozataiban ragaszkodott ahhoz az álláspontjához, hogy a sikló katasztrófáját nem lehet összehasonlítani az elődje körül kirobbant botránnyal. Szerinte ugyanis a múlt heti baleset „nem a polgármester döntésének tulajdonítható”, ezért nem fog lemondani.

A Chega polgármesterjelöltje kedden bizalmatlansági indítványt nyújtott be a polgármester ellen. Ezt a polgármester fellengzősködésnek nevezte, és megjegyezte, hogy a javasolt indítvány nem kötelező érvényű.

A Gloria nevű sikló egyik kabinja szerdán siklott ki, 16-an meghaltak és 23-an megsebesültek, jelentős részben külföldiek. A hétvégén közzétett első hivatalos vizsgálati eredmények szerint a tragédiát az egymást egyensúlyban tartó két kabin közötti kábel elszakadása okozta.