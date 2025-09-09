Szijjártó Péter úgy állt ki Katar mellett, hogy közben Izraelt nem ítélte el azért, hogy egy idegen országban bombázott

A magyar külügyminiszternek sikerült úgy kiállnia Katar mellett, hogy egy szóval sem említette: Izrael követte el a támadást. Izrael Katar fővárosában, Dohában hajtott végre légicsapást, amivel a hírek szerint a Hamász tárgyalóküldöttségét vette célba. Időközben úgy tűnik, mindenki túlélte a célba vett tisztviselők közül, az egyik tisztviselő fia és segédje viszont meghalt a támadásban.

Fotó: JACQUELINE PENNEY/AFP

Miközben az ENSZ, az arab országok egész sora elítélte az izraeli légicsapást, mivel azzal súlyosan megsértette a nemzetközi jogot, Szijjártó Péter csak Katarról tett említést Facebook-bejegyzésében, miután egyeztetett Sultan bin Saad Al Muraikhival, Katar külügyi államminiszterével „a Dohát ért váratlan légicsapást követően”.

„Megerősítettük Katar és Magyarország barátságát, megerősítettük kölcsönös elkötelezettségünket a közel-keleti béke iránt. Magyarország számára fontos az egész térség, így Katar biztonsága is, egyúttal nagyra becsüljük Katar közvetítő tevékenységét az izraeli túszok szabadon bocsátása érdekében, s hálásak vagyunk a magyar állampolgárságú túszok kiszabadítása érdekében tett katari erőfeszítésekért.”

A Fehér Ház egyénként tudott róla, hogy Izrael bombázni fog Dohában, ez viszont súlyos kérdéseket vet fel, hiszen Katar az Egyesült Államok egyik legfőbb, nem NATO-tag szövetségese, az országban 10 ezer amerikai katona is állomásozik.