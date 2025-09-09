A nyugdíjukra várakozó idős ukránok haltak szörnyet a Szlovjanszkhoz közeli orosz légitámadásban

Legalább huszonegy halálos áldozata van egy keletukrán falut ért orosz légitámadásnak – írja a BBC a helyi hatóságokra hivatkozva. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az áldozatok civilek voltak, akik a Doneck megyei Jarova településen vették át a nyugdíjukat.

A falu a régió egyik nagyobb városától, Szlovjanszktól északra található, nem messze a frontvonaltól, és egy kulcsfontosságú vasútvonalon fekszik Liman és Izjum között.

Volodimir Zelenszkij Fotó: XOSE BOUZAS/Hans Lucas via AFP

A hét végén az oroszok a három és fél éve tartó teljes körű háború legnagyobb légitámadását mérték az ukrán városokra. Zelenszkij szerint a „könyörtelen támadás” célja a háború meghosszabbítása volt. A Jarova elleni keddi támadásról azt mondta, nincsenek rá szavai. A mostani lehet az elmúlt hetek egyik legtöbb halálos áldozattal járó csapása.