10 és 12 éves gyerekek csapatták a kölcsönkért nagyteljesítményű elektromos rollerrel Nagykanizsán, el is estek, és büntetőeljárás is indult

belföld
Szeptember 9-én kora este Nagykanizsán, a Haladás úton szenvedett balesetet két gyerek, amikor elestek egy nagy teljesítményű elektromos rollerrel. Egyikük 10, másikuk 12 éves. A fiúk később azt mondták, túl gyorsan haladtak, és bukósisak sem volt rajtuk.

Fotó: police.hu

A rollert a 10 éves gyerek kérte kölcsön egy rokonától. Egyikőjük könnyű, a másik súlyos sérülést szenvedett. A roller tulajdonosával szemben büntetőeljárás indult jármű tiltott átengedése vétség elkövetése miatt.

Az elektromos rollerrel elszenvedett balesetek nem ritkák, augusztusban is volt két (1, 2) súlyos eset, mindkétszer fiatalok vezették az e-rollert. (police.hu)

belföld elektromos roller rendőrség roller baleset e-roller nagykanizsa
Kapcsolódó cikkek

Életveszélyesen megsérült egy 13 éves e-rolleres Kaposváron

Miután elesett, a társai hívták a mentőt, majd négyen elrejtették a szabálytalanul használt rollereket.

Herczeg Márk
baleset

Egyre több fiatal szenved balesetet elektromos rollerrel, ezúttal egy 16 éves fiú esett óriásit Ozora külterületén

A fiú súlyos fejsérüléseket szenvedett.

Molnár Kristóf
baleset