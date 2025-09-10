Eddig hét drónt és rakétatörmeléket találtak meg a lengyel hatóságok

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint körülbelül 19 drón repült be Lengyelországba, egy részük Fehéroroszország területéről érkezett. Hozzátette, hogy ezek még nem végleges adatok. „A háború során most fordult elő először, hogy nem Ukrajna felől jöttek hibák, a drónok tájékozódási zavarai vagy kisebb léptékű orosz provokációk miatt. Először fordult elő, hogy ezen drónok jelentős része közvetlenül Fehéroroszország területéről repült be Lengyelországba” - mondta a Szejmben.

Beszámolt arról, hogy kedden 22:06-kor a Lengyel Hadsereg értesült először Oroszország Ukrajna elleni, nagyszabású légitámadásának megindításáról. Ezeknek az információknak a birtokában a Műveleti Parancsnokság készültségbe helyezte az erőket és eszközöket, többek között a repülőgépeket és helikoptereket. Az első lengyel légtérsértést 23:30-kor jegyezték fel, az utolsót 6:45-kor.

A miniszterelnök szerint nincsenek jelentések áldozatokról vagy sérültekről.

Donald Tusk lenygel miniszterelnök Fotó: ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

Azt mondta, nincs ok azt állítani, hogy háborús helyzetben vannak, de kétség sem fér hozzá, hogy ez a provokáció összehasonlíthatatlanul veszélyesebb Lengyelország szempontjából, mint a korábbiak.

„Ez nem a mi háborúnk, nem kizárólag az ukránok háborúja. Ez egy konfrontáció, amelyet Oroszország az egész szabad világnak üzent hadüzenetként, és ennek végre minden kivétel nélkül mindenkiben tudatosulnia kell. Szövetségeseinket mozgósítani fogjuk, kezdve Washingtontól.”

Tusk elmondta azt is, hogy a NATO 4. cikkelyének aktiválása „csak előzetes lépése a biztonságunkat, légterünket és határainkat – amelyek egyben a NATO határai is – érintő együttműködés elmélyítésének”. Hozzátette, hogy „itt a szavak semmiképp sem elegendőek, és a 4. cikk szerinti, valamint a fővárosok közötti politikai konzultációk során határozottan nagyobb támogatást fogunk elvárni”. Tusk jelezte, hogy jelentősen nagyobb támogatást fognak elvárni a lengyel légtér védelméhez. (PAP)