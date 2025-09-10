Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint az éjszaka Lengyelországban lelőtt orosz drónok az első ilyen esetek a NATO területén. A kormány rendkívüli ülése előtt Tusk elmondta, hogy „hatalmas” számú orosz drón sértette meg a lengyel légteret, ezeket lengyel és NATO-pilóták lőtték le.

„Ez az első alkalom, hogy orosz drónokat lőttek le egy NATO-ország területén. Minden szövetségesünk nagyon komolyan veszi a helyzetet. Nem regisztráltunk áldozatokat” – mondta, és az esetet Oroszország „nagyszabású provokációjának” nevezte.

Tusk szerint a drónok keresése folytatódik, de nincs ok a pánikra, és a helyzet most már ellenőrzés alatt van. A lengyel fegyveres erők befejezték a drónok légtérsértése miatt indított katonai műveletet. A repülőterek, köztük a fő nemzetközi repülőtér, a varsói Chopin is újra megnyitották kapuikat.

A késéeket nézik az utasokat a varsói reptéren Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Az éjszakai orosz támadásban 415 drón, egy ballisztikus és 42 cirkálórakéta vett részt – közölte az ukrán légierő reggeli nyilatkozatában. Ezek közül 386 drónt és 27 cirkálórakétát sikerült elfogni, és „legalább nyolc ellenséges, pilóta nélküli légi jármű repült át az ukrán államhatáron Lengyelország irányába” – tette hozzá az ukrán légierő.

A Polsat News szerint egy orosz drón csapódott be egy lakóépületbe Wyryki a keleti lublini vajdaságban. Az épület teteje és a telken parkoló autó megrongálódott. A tartományi rendőrkapitányság helyettes vezetője megerősítette, hogy az orosz drón roncsai egy lakóépületére zuhantak, de senki sem sérült meg.

„Oroszország háborúja eszkalálódik, nem pedig véget ér. Növelnünk kell Moszkva költségeit, meg kell erősítenünk Ukrajna támogatását, és be kell fektetnünk Európa védelmébe. Az EU fontos szerepet játszik, és támogatni fogjuk az olyan kezdeményezéseket, mint a keleti határvédelmi vonal” – közölte Kaja Kallas, uniós külügyi vezető.

Az Észak-atlanti Tanács (NATO) szerda reggeli rendes ülésén tárgyalja, hogyan reagált a NATO az éjszaka Lengyelországba behatolt drónokra – közölte a NATO szóvivője. (Polsat, Guardian, BBC)