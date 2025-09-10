Felfüggesztettet kapott a tanítónő, aki mogyorós ostyát adott egy allergiás kisfiúnak, a halálát okozva

Másfél évnyi fogházbüntetést kapott, három évre felfüggesztve az a tanítónő, aki 2022 januárjában mogyorós ostyát adott egy rábízott mogyoróallergiás kisfiúnak, aki nem sokkal később az anafilaxiás sokkban meghalt – írja a Telex. V. I. Ritát, aki már az ügy előkészítő ülésén beismerte a bűnösségét, a felfüggesztett fogházbüntetés mellett három évre eltiltották tanítói foglalkozás gyakorlásától is.

A tanítónő az ítéletet tudomásul vette, az utolsó szó jogán pedig arról beszélt, lelkiismeret-furdalása és bűntudata van. Az előkészítő ülésen sírva ismerte be a bűnösségét:

„Hibáztam, tudtam, hogy Máté nem fogyaszthat mogyorót. És figyelmetlen voltam.”

A bíró elmondta, hogy a vádlott tisztában volt vele, hogy a gyereknek mogyoróallergiája van, és arról is lehetett tudása, hogy ez az allergia súlyos is lehet, ezért elvárható lett volna tőle, hogy egy, a felügyelete alatt álló allergiás gyerek ne kaphasson olyan ételt, ami veszélyes lehet az egészségére.

A tragédia után több szervezet is tett javaslatokat a közétkeztetés megreformálására. A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság, az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület és az AKI Egyesület intézményi protokollt dolgozott ki, hogy a nevelési és oktatási intézményeknek egyértelműen leírja, mit kell tenni, ha anafilaxiás gyerek iratkozik be az intézménybe. Benne volt az is, milyen általános felkészültséget kell biztosítani, ha egy korábban nem diagnosztizált ember kap súlyos súlyos, életveszélyes allergiás rohamot.

A protokollt elküldték a minisztériumba is, ahol azt véleményezték, és a kéréseiknek megfelelően javították. Az ügy miatt a köznevelési törvényt is módosították: 2022 júliusától a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) felrakta a tb-támogatott készítmények listájára az EpiPent és az EpiPen Juniort is, azokat az adrenalininjekciókat, amik egy súlyos allergiás reakció esetén életmentőek lehetnek.