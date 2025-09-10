Még mindig nincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának

Szerdán újabb 30 napra meghosszabbították a bányakatasztrófa nyomán elrendelt vészhelyzetet Parajdon - jelentette a Hargita megyei prefektúra tájékoztatása alapján az Agerpres hírügynökség.

A székelyföldi sóbányában májusban történt katasztrófa nyomán elrendelt rendkívüli helyzet az újabb döntés szerint október 10-éig érvényes. Az említett dátumig továbbra is tilos a belépés a veszélyeztetett területekre és a sószorosba. A hatóságok felügyelik a térségben zajló munkálatokat, és folyamatosan mérik a környező folyóvizek sótartalmát.

A parajdi vészhelyzeti bizottság május 8-án hirdetett vészhelyzetet, amikor a heves esőzések nyomán megduzzadt Korond-patak vize betört a bányába. Azóta a vészhelyzetet havonta hosszabbították meg. Augusztus 13-án visszatérhettek otthonaikba a bányakatasztrófa miatt kilakoltatott parajdiak, miután két hónappal a kilakoltatásuk után a hatóságok beüzemeltek egy riasztási rendszert, amely baj esetén időben figyelmezteti az illetékeseket.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke hétfőn este az Antena3 hírtelevízió vendégeként szóvá tette, hogy bár négy hónap telt el a parajdi katasztrófa óta, senki nem vállalta a felelősséget a történtekért. Az erdélyi magyar politikus amiatti felháborodásának adott hangot, hogy a parajdi sóbányát működetető Országos Sóipari Társaság (Salrom) szintjén sem történt meg a felelősök számonkérése. Sőt, az állami vállalat vezetőtanácsa össze sem ül, hogy napirendre tűzze a kérdést. Hiába tesz kísérletet erre a gazdasági miniszter, a vezetőtanácsi tagok nem jelennek meg.

A parajdi sóbánya turisztikai részlegének valamikori bejárata 2025. június 18-án Fotó: Kiss Gábor/MTI/MTVA

A bányakatasztrófa miatt a Kis-Küküllőbe jutó sós víz miatt a folyó mentén található Maros megyei településeken továbbra sem iható a vezetékes víz, mintegy 40 ezer lakosnak naponta tartályokban szállítják az ivóvizet. Sipos Levente, az Aquserv regionális vízszolgáltató igazgatója úgy nyilatkozott, jelenleg a Kis-Küküllő vizének sótartalma kétszerese a megengedett értéknek, folyamatosan szivárog sós víz a folyóba. Várhatóan a héten aláírják a szerződést a gyulakutai és a küküllőszéplaki víztisztító állomásokba beszerelendő sótalanító berendezések beszerzésére meghirdetett tender győztesével, jelenleg a beérkezett ajánlatok elbírálása zajlik.

Az egyetlen beérkezett ajánlatot elemzik Dicsőszentmártonban is, ahol szintén pályázatot hirdettek sótalanító berendezés beszerzésére, amely napi hatezer köbméter nyersvizet képes sótalanítani. A berendezések révén a Kis-Küküllő vízének magas sótartalma esetén is működőképesek maradhatnak a térséget ellátó víztisztító állomások. A beruházásokra a kormány tartalékalapjából utaltak ki pénzt.

A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába bezúdult nagy mennyiségű víz néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részét. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelynek működésétől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak megélhetése is függ. (MTI)