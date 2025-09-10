Meghalt Charlie Kirk, Trump kulcsembere

Charlie Kirk Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

Egy Utah állambeli egyetemen tartott nyilvános előadása közben meglőtték Charlie Kirk konzervatív influenszer-aktivistát.

A férfit kórházba szállították, de nem sokkal később Donald Trump bejelentette, hogy Kirk meghalt.

Ellentmondó értesülések keringenek arról, hogy elfogták-e a merénylőt.

Kirk Trump elnök egyik legbefolyásosabb szervezője és háttérembere, személyesen neki tulajdonosítják, hogy a fiatal választók példátlan módon a jobboldali jelöltet támogatták az elnökválasztáson.

Donald Trump elnök friss közösségimédiás posztjából derült ki, hogy a kórházban meghalt Charlie Kirk konzervatív influenszer, aktivista, podkaszt-műsorvezető, Trump egyik legfontosabb háttérembere, akire egy Utah állabeli egyetemen tartott előadása közben lőttek rá szerdán.

„A nagy, sőt legendás Charlie Kirk halott” - írta Trump, aki szerint senki sem értette annyira és nyerte el a fiatalok szívét Amerikában, mint Kirk. „Mindeki szerette és csodálta, én különösen." - fogalmazott az elnök.

Kirk a Turning Point USA nevű, többszáz amerikai egyetemen jelenlévő konzervatív ifjúsági szervezet alapítójaként éppen elkezdett volna egy 14 helyszínes egyetemi előadássorozatot, aminek az első állomása volt a Utah Valley University kampuszán tartott esemény.

Kirk előadása közben éppen egy, a transz lövöldözők számára vonatkozó hallgatói kérdésre válaszolt - nem maga a merénylő kérdezett -, amikor a gyilkos egy onnan közel 200 méterre eső egyetemi épületből nyakon lőtte. Sok vér folyt, Kirk teste azonnal elernyedt, egyből látszott, hogy nagy a baj. A lövés előtt Kirk szájából utoljára a „violence" szó hangzott el, ami erőszakot jelent. A férfit azonnal kórházba szállították, de nem tudták megmenteni az életét.

Azt még nem tudni, milyen fegyvert használtak, de a CNN-nek egy illetékes azt nyilatkozta, hogy nagyjából 200 méterről, a kampusz egyik épületéből lőttek.

Videók keringenek az állítólagos elkövető állítólagos elfogásáról is, ezeken egy kopaszodó, ősz hajú fehér férfi látható, de ezek a videók hamisítványok is lehetnek, több hírforrás szerint ugyanis még egyáltalán nem fogták el a tettest. A zűrzavart fokozta, hogy az egyetem illetékesei először a tettes elfogását jelentették be, később azt, hogy ez mégsem történt meg. A CBS-nek szemtanúk azt nyilatkozták, hogy a tettes a lövés után azt kiáltotta, hogy „Újra megtenném!"

A merénylővel kapcsolatos, szokatlan zavarodottságot, vagyis a patinás hírújságok egymásnak ellentmondó állításait magyarázhatja, hogy a CBS-nek az egyetem egyik illetékese nemrég azt mondta, hogy először tényleg lefogtak egy merénylőnek vélt embert, de őt később elengedték.

Tömegekre hatott

Charlie Kirk sokmillió követővel bíró konzervatív-trumpista influenszer és aktivista, podkaszt-műsorvezető volt és mint említettük, ő alapította a Turning Point USA nevű szervezetet, ami lényegében bevitte az új jobboldalt az amerikai egyetemekre. Sokan, köztük maga Trump is nagyrészt Kirk aktivizmusának, rengeteg mozgósítható emberének és remek szervezőkészségének tulajdonítják, hogy az elnökre a második választás során sokkal több fiatal szavazott, mint korábban. Kirk Trump első és mostani elnöki ciklusában is rendszeresen tűnik fel a Fehér Házban - az első körben saját elmondása szerint „több mint százszor” – és ennek megfelelően igen közeli személyes kapcsolatban is van az elnökkel, aki adott esetben még a kabinetjének tagjairól is kikérte a véleményét.

Kirk annyira slágfertig vitázó, úgynevezett debattőr volt, hogy a turnéja során minden helyszínen beiktatott egy olyan, „Prove Me Wrong" című műsorblokkot, amikor egy asztalhoz ül vele egyet nem értő diákokkal és megadja nekik a lehetőséget, hogy rábizonyítsák, hogy téved.

Trump maga több beszédében és nyilatkozatában istenítette Kirköt, személyesen neki tulajdonítva, hogy a fiatal választók elfordultak a baloldaltól.

Kirk sikerének titka, hogy létrehozott egy többszáz egyetemen jelenlévő, óriási összegű adományokat vonzó, számos aktivistát mozgásban tartó ifjúsági szervezetet, miközben remek szónok, ügyes vitázó és hipernépszerű podkasztos volt. A felesége egykori szépségkirálynő és két kisgyerekük van, evangéliumi kereszténynek mondta magát, a konzervatív közönség ezért is imádta. Szervezete, a Turning Point USA több billegő államban is fontos szerepet játszott a választási kampány során.

Akit érdekel Amerika egyik legbefolyásosabb, de nálunk egyáltalán nem ismert embere és van hozzáférése, az olvassa el a New York Times kiváló profilcikkét róla!