Nemi erőszak miatt ült Oroszországban, csatlakozott a hadsereghez, majd Donyeckben erőszakolt és gyilkolt meg egy kilenc éves kislányt egy orosz férfi

Az Oroszország által megszállás alatt tartott „Donyecki Népköztársaság” hatóságai letartóztattak egy volt orosz katonát, akit azzal gyanúsítanak, hogy megerőszakolt és meggyilkolt egy kilenc éves, Kátya nevű helyi kislányt – írja a Meduza orosz lapokra és Telegram-csatornákra hivatkozva.

A lány rokonai szerint Kátya szeptember 5-én tűnt el, miután elment otthonról a játszótérre. A helyi közösségi médiában keresték a kislányt, egy poszt szerint „utoljára egy buszmegállóban látták egy sovány, katonai egyenruhás férfi társaságában”. Két nappal később egy Telegram-csatorna szerint holtan találták.

Egy férfi sétál az ukrajnai háborúban részt vevő orosz katonák tiszteletére elhelyezett transzparensekkel díszített fal mellett Kurszkban 2024. október 17-én. Fotó: ANDREY BORODULIN/AFP

Nem sokkal később tartoztattak le a helyi hatóságok egy 32 éves orosz háborús veteránt, bizonyos Alekszej Csumacsenkót, aki elvezette a rendőröket arra a helyre, ahol megerőszakolta és megölte a kislányt, mindössze 500 méterre az otthonától.

Csumacsenkót 2021-ben nemi erőszak miatt ítélték el Oroszországban. Börtönbüntetése után csatlakozott a hadsereghez és Ukrajnába ment harcolni.