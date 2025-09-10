Orbán Viktor végül csak kibökte, hogy nem ő fizette ki a magánrepülőzését

Bár korábban a kormányzat és a Fidesz azt a látszatot keltette, hogy Orbán Viktor saját maga fizeti a magánrepülős útjait, a miniszterelnök most arról beszélt az Ötnek adott interjúban, hogy ezeket a költségeket az adófizetők állják.

„Az MLSZ elnökének a meghívására, az ő gépén és az ő társaságában mentem, mint ahogy mindig is ezt teszem” – mondta Orbán, akit a 444 fotózott le, amikor szombat hajnalban leszállt egy magángépről a dublini válogatott meccs után. „Én a magyar parlament jóváhagyásával teszem, amit teszek”, mondja Orbán egy parlamenti bizottság döntésére hivatkozva, amelyben ugyebár a fideszes képviselők nyomják a gombok többségét.

„Az én utamat ilyenkor a magyar állam fizeti, mert az MLSZ meghívására megyek, és akkor kifizeti a magyar kormány ezt, azt hiszem, az MLSZ-nek. Azért van így, mert betartom, amit a parlament döntött.”

Ez látszólag ellentmond annak, amit Csányi Sándor 2019-ben nyilatkozott, miszerint Orbán Viktor mindig személyesen fizette ki, amikor az OTP magánrepülőjét használta.

Amikor Németh Dániel lekapta a repülőről kalapban leszálló Orbánt, a Kormányzati Tájékoztatási Központ nem válaszolt a kérdésünkre, hogy miért magángéppel utazott a miniszterelnök, és fizetett-e ezért. Annyit írtak, hogy „Orbán Viktor miniszterelnök az ír-magyar meccsre a szokásoknak megfelelően az MLSZ elnökével utazott el, és vele is utazott haza”.

Fotó: Németh Dániel/444

A gép amúgy nem az MLSZ elnökéé, hanem az OTP-é, ezért kerestük őket azzal a két kérdéssel, hogy ki használta a gépet erre az útra, és a miniszterelnök fizetett-e az útért. Azt válaszolták, hogy „az Air Invest Kft. nem ad ki információkat az ügyfeleiről. Az állami vezetők minden esetben térítés ellenében, piaci áron használják az Air Invest szolgáltatásait”.

Orbán korábban sem látott kivetnivalót abban, hogy üzletemberek reptetik meccsekre. Volt, hogy Garancsi István, a székesfehérvári csapat korábbi tulajdonosa vitte így meccsre. Orbán és több fideszes politikus is azt mondta akkor, nincs semmi baj a repülőzéssel, a miniszterelnök szerint „30 éve így megyek (meccsekre), a jövő héten is így fogok”. Erre utalhat a KTK válaszában a szokásoknak megfelelően megjegyezés is.

A miniszterelnök most augusztusban egy olyan magánrepülővel ment nyaralni a horvátországi Brac szigetére, amely a BIF-hez – aminek Schmidt Mária mellett a lánya, Ungár Anna és a fia, Ungár Péter is tulajdonosa – köthető. A cég a múlt héten közölte, hogy bárki kibérelheti a gépet – egy hasonló magángépet kb. 4,5 millió forintért lehet kibérelni. Schmidt szerint Orbán Viktor eleget keres ahhoz, hogy magángéppel mehessen Horvátországba, de ezek szerint mégsem minden esetben maga fizeti ki a repülőútjait.