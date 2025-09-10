Orosz drónokat lőttek le Lengyelország fölött

Cikkünk frissül

Lengyel készültség az orosz határon 2024 novemberében Fotó: ALEKSANDER KALKA/NurPhoto via AFP

A lengyel fegyveres erők közölték, hogy tucatnyinál is több orosz drónt lőttek le – ez az első alkalom, hogy egy NATO-tagország közvetlenül támadott meg orosz harci eszközöket a légterében az ukrajnai háború 2022-es szintlépése óta, írja a BBC.

Lengyel és NATO repülőgépeket vetettek be a légtér biztosítása érdekében szerda kora reggel, négy lengyel repülőteret lezártak, a drónok vagy „drónszerű objektumok” becsapódási helyeit és maradványait folyamatosan keresik. A lengyel kormány figyelmeztette azokat, akik lezuhant drónokat találnak, hogy ne közelítsenek hozzájuk, mert „ezek az eszközök veszélyesek maradhatnak, és azokat tűzszerészeknek kell megvizsgálniuk”.

Donald Tusk miniszterelnök a műveletek helyszínére sietett, és korábban Twitteren közölte, hogy „a lengyel légtér többszöri megsértésével kapcsolatos” művelet van folyamatban. Az éjszakai jogsértéseket „példátlannak” nevezte, olyan „agressziónak, amely valódi veszélyt jelent polgáraink életére”. Arra szólította fel az embereket, hogy maradjanak otthon, különösen Podlaskie, Mazowieckie és Lublin régiókban - idézi a Guardian.

Behívják az önkéntes területvédelmi egységeket, akiknek 6 vagy 12 órán belül jelentkezniük kell a parancsnokságokon:

Az ellenzéki köztársasági elnök, Karol Nawrocki fél 7-kor arról posztolt, hogy hamarosan ülésezik a Nemzetbiztonsági Hivatal, Donald Tusk miniszterelnök jelenlétében. „Hazánk biztonsága a legfontosabb, és szoros együttműködést igényel” – posztolta. 8-kor válságülést tart a kormány.

Lengyelország 2022 óta fokozott készültségben van a légterébe belépő objektumok miatt, miután egy eltévedt ukrán rakéta eltalált egy dél-lengyel falut, két ember életét követelve, néhány hónappal azután, hogy Oroszország teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen. De az elmúlt három évben nem érkezett jelentés arról, hogy lengyel vagy NATO védelmi rendszerek drónokat semmisítettek volna meg.

Oroszország eddig nem nyilatkozott az incidensről. Vlagyimir Putyin elnök többször is tagadta, hogy háborút akarna indítani NATO-országok ellen, miközben számos nyugati tisztviselő szerint ez is a céljai közt szerepelhet.

A NATO főtitkárát és az amerikai külügyminisztert tájékoztatták, de hivatalos amerikai reakció még nem érkezett. Vezető republikánus és demokrata külpolitikusok elítélték a támadást, Dick Durbin demokrata szenátor szerint az orosz drónok „ismételt légtérsértései” „egyértelmű figyelmeztetések, hogy Vlagyimir Putyin teszteli a Lengyelország és a balti államok védelmére irányuló elszántságunkat”. Joe Wilson republikánus kongresszusi képviselő, a külügyi bizottság magas rangú tagja „háborús cselekménynek” nevezte a behatolást: „Hálásak vagyunk a NATO-szövetségeseknek, hogy gyorsan reagáltak a háborús bűnös Putyin... provokáció nélküli agressziójára.” Sürgette Trump elnököt, hogy olyan szankciókkal reagáljon, „amelyek tönkreteszik az orosz háborús gépezetet”, és hozzátette: „Putyin már nem elégszik meg azzal, hogy Ukrajnában veszteségeket szenved, miközben anyákat és csecsemőket bombáz, most már közvetlenül a NATO területén teszteli elszántságunkat”.

Lengyelország korábban bejelentette, hogy csütörtök éjfélkor lezárja határait Fehéroroszországgal, mivel Oroszország vezetésével katonai gyakorlatok zajlanak ott.

Oroszország és Fehéroroszország nagyszabású katonai gyakorlata, az úgynevezett „Zapad” biztonsági aggodalmakat keltettek a szomszédos NATO-tagállamokban, Lengyelországban, Litvániában és Lettországban. Litvánia emiatt megerősíti védelmét a Fehéroroszországgal és Oroszországgal közös határon. Kęstutis Budrys litván külügyminiszter szerda hajnalban úgy reagált: „A valóság egyértelmű: amíg Putyin folytathatja véres háborúját Ukrajna ellen, egyetlen ország sem lehet biztonságban – még a NATO-n belül sem. A szankcióknak a Kreml háborús gazdaságának szívét kell megcélozniuk. Putyin nem fog leállni, ha mi nem állítjuk meg.”

Ben Hodges, az amerikai hadsereg európai erőinek volt parancsnoka szerint az orosz drónok NATO-légterbe történő behatolásainak száma „egyértelműen azt mutatja, hogy szándékosan tesztelik a NATO és a nemzeti légvédelem, valamint a korai figyelmeztető rendszerek működését. Minden alkalommal hatékonyan kell tudnunk reagálni” – mondta Hodges a Reutersnek, hozzátéve: „Biztosan tehetnénk többet is”.