Szijjártó Péter nem ítélte el a Lengyelország elleni orosz dróntámadást

Oroszország legszorosabb szövetségese, Fehéroroszország vendégeként posztolt a magyar külügyminiszter a lengyelországi dróntámadásról, amely során NATO-gépek leszedtek több orosz drónt.

Illetve, erre csak következtetni lehet, mert Szijjártó nem írja le, mi történt, és így nem is ítéli el a támadást. Ennyit posztolt a tárgyalásokról készült képek mellé: „Ha valamikor, hát most van szükség a párbeszédre! A háború eszkalációs kockázata egyre súlyosbodik, most kell hideg fejjel, józan ésszel gondolkodni és cselekedni! Európának békére van szüksége, mi ezt képviseljük mindenhol!!”

„Ez az első alkalom, hogy orosz drónokat lőttek le egy NATO-ország területén. Minden szövetségesünk nagyon komolyan veszi a helyzetet” - mondta Donald Tusk miniszterelnök. Orbán Viktor viszont egyelőre csak a szemüveges libsikről posztolt, Szijjártó pedig ki sem mondja, hogy támadás történt.

Az uniós kormányfőket tömörítő Európai Tanács elnöke kijelentette, hogy az EU teljes mértékben szolidáris Lengyelországgal. „Oroszország folyamatos agressziója Ukrajna ellen és az EU tagállamok légterének meggondolatlan megsértése közvetlen fenyegetést jelent minden európai biztonságára és kontinensünk kritikus infrastruktúrájára. Lengyelország helyesen jár el, amikor megteszi a szükséges lépéseket szuverenitásának védelme érdekében. Európa növeli védelmi beruházásait, mert a béke és a biztonság Európában nem vehető biztosra” – közölte António Costa.