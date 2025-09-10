Táncos videókat forgattak az égő parlamenttel a háttérben a Z-generációs nepáli tüntetők

A közösségi média betiltása miatt kirobbant tüntetések mostanra majdnem teljes káoszba taszították a kommunisták által irányított Nepált, de csak majdnem teljesbe. A parlament felgyújtása után ugyanis volt, aki logikus cselekvésbe fogott és a füstölgő romokat háttérként használva táncos virális videót forgatott, ha már úgy alakult, hogy közel tucatnyi tüntető meggyilkolása, majd a parlament és a miniszterelnök házának felgyújtása és több vezető politkus nyíltszíni összeverése után a kormány visszavonta a közösségimédiatilalmat

Nagy ütemben folyik a kontentgyártás, ennek a videónak a sztárja például a külügyminiszter, Arju Rana Deuba, akinek a férje négy alkalommal volt már miniszterelnök, de több videó tanúsága szerint a fiatal tüntetők mindkettejüket elkapták.