Tarr Zoltán a 444-nek: Bizonyos szempontból hibáztam az etyeki fórumon

A Fidesz hosszú idő után először tudta védekezésre kényszeríteni a Tisza Pártot, miután létbizonytalansági kampányt húzott fel egy, állítólagosan kiszivárgott, de a Tisza által hamisnak mondott dokumentumra és Tarr Zoltán mondataira, amit a Tisza etyeki fórumán mondott el. Azóta sokszor idézete mondata lett az alelnöknek, hogy „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”, illetve a 9 százalékos adókulcs bevezetése kapcsán az, hogy most még nem lehet erről beszélgetni, és „számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Nagyon sok mindent lehet meg kellene, de választást kell nyerni, és utána mindent lehet.”

Strasbourgban megkérdeztük a Tisza alelnökét, hogy miről is akart pontosan beszélni Etyeken, mit gondol a fideszes narratíváról és az általa kialakított botrányról, és arról is, hogy az etyeki beszéd milyen hatással lesz a Tisza jövőbeli kommunikációjára.

Elismeri, hogy hibázott az etyeki fórumon?

Politikai értelemben valóban nem volt szerencsés, amit mondtam. Nincsenek privát közegek, ezért nem lehet nagyobb elemzéseket úgy előadni, mintha az ember kizárólag azoknak beszélne, akik jóindulattal állnak hozzá. Ilyen értelemben biztosan hibáztam. De amit a mai magyar helyzetről mondtam, az szerintem megáll. Az ügyben pont az történt, amit mondtam. Az ember beszél valamiről, amit aztán a Fidesz-KDNP nagyon hamar kiforgat, és olyan irányba visz el, amit nem is gondolt volna az ember.

Azt mondta, vannak dolgok, amikről nem lehet beszélni a választás előtt, viszont a választás után mindent meg lehet majd csinálni. Ezeket a mondatokat kétféleképpen értelmezheti az ember. Vagy össze-vissza beszélt a témában, vagy valamit szándékosan eltitkolt. Melyik áll közelebb a valósághoz?

Arról szólt az egész beszédem, hogy a mostani közéleti helyzet annyira toxikus, hogy a dolgokról egyszerűen nem lehet beszélni, beszélgetni. Az a reményünk, hogy a választási győzelmünket követően lehet majd párbeszédet folytatni akkor is, ha a vélemények nem egyeznek meg az adott témában.

Nem érzi úgy, hogy aggasztó lehet a választóknak, ha azt hallják, hogy a választás után lehet majd csak beszélni bizonyos dolgokról?

Nem félek ettől. Szerintem a kontextusból világos volt, hogy mit mondok. De a mai közélet egyszerűen nem teszi lehetővé, hogy bármiről normálisan lehessen beszélni, mert lám, mi lesz belőle. Az lesz belőle, amit megjósoltam. És itt még visszatérnék az első kérdésre: igen, ilyen szempontból hiba volt, amit Etyeken mondtam.

Tarr Zoltán az Európai Parlament strasbourgi épületében Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

A Tisza egyéves történetének a legnagyobb botránya alakult most ki. Felajánlotta a lemondását a pártelnöknek?

Egyáltalán nem. Azzal a körítéssel összekapcsolva, ami a kormánypárti médiumokban lejött, valóban óriási botránynak tűnhetett a dolog a kormánypárt hívei számára. Viszont ha valaki végignézi a felvételt, akkor látja, hogy ez egy normális, őszinte és világos beszélgetés volt arról, hogy az a miliő, amiben élünk, nem teszi lehetővé, hogy különböző gondolatokat ütköztessen az ember.

Közben mégiscsak egy botrány alakult ki. A Fidesz ráépített a felvételre egy kampányt, ami politikailag nyilván árt a Tiszának. Emellett ellenkommunikációt is elkezdtek folytatni arról, hogy a Tisza az adócsökkentés pártja lesz. A párt tehát reagált is a kampányra. Mégsem tartja botránynak a történteket?

A kormánymédia fabrikált egy ügyet. A valaha volt egyik legolvasottabb online magazin lehozott egy semmilyen hitelességgel nem bíró dokumentumot, amit azonnal cáfoltunk, és amit aztán összekötöttek azzal, amit én mondtam, és aminek semmi köze nem volt a dokumentumhoz. Ez az az olvasat, amire az ön kérdése is épít. És igen, a Tisza az adócsökkentést pártja, ez már a tavaszi népszavazási kezdeményezésünk után is kiderült, és Kötcsén részletesen is bemutattuk.

Hamarosan bemutatják a Tisza jelöltjeit, akik önnél tapasztalatlanabb politikusok lesznek. Tőlük is várhatóak hasonló megszólalások. Milyen következménye lesz a mostani esetnek a Tisza jövőbeli kommunikációjára?

A leendő jelöltek ugyanolyan kommunikációs képzést kapnak majd, mint mi. Fel fogjuk készíteni őket azokra a helyzetekre, amik velünk az Európai Parlamentben rendszeresen megtörténnek. Például amikor egy oszlop mögül ugrik elő valaki, csak azért, hogy kellemetlen helyzetben kaphasson el minket. Emellett azon is dolgozunk, hogy nagyon világosak és kiérleltek legyenek azok az üzenetek, amiket a jelöltjeink az egyes szakterületekkel kapcsolatban el tudnak mondani. Ebben a munkában nem is állunk rosszul. A főbb területeken kezdenek összeállni az üzeneteink. Emellett azzal számolunk, hogy a Fidesz megfigyelőket küld majd a különböző eseményeinkre, ezért sokkal nagyobb odafigyeléssel kell beszélnünk. Nem szabad jóhiszeműen beszélgetnünk, mert félreértelmezik, és lecsapnak rá. Erre is meg fogjuk tanítani a képviselőjelölteket. Etyek kitűnő lecke volt ilyen szempontból.