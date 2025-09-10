Tusk: Lengyelország kérte a NATO 4. cikkelyének alkalmazását

„Kétségtelen, hogy ez a provokáció Lengyelország szempontjából összehasonlíthatatlanul veszélyesebb, mint a korábbiak” – mondta Donald Tusk lengyel miniszterelnök.

Lengyelország fölött tucatnyinál is több orosz drónt lőttek le a lengyel fegyveres erők, ez volt az első alkalom, hogy egy NATO-tagország közvetlenül támadott meg orosz harci eszközöket a légterében az ukrajnai háború 2022-es szintlépése óta.

Tusk bejelentette, Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkelyének alkalmazását. Ez a passzus azt teszi lehetővé, hogy egy tagállam az Észak-atlanti Tanács elé vigyen egy ügyet, ami a NATO első számú politikai döntéshozó testülete. Ezután egy konzultációt tartanak annak megállapítására, hogy egy tagország területi integritása, politikai függetlensége vagy biztonsága veszélybe került-e.

Tusk azt mondta, ezeken a konzultációkon nagy támogatásra számít.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök egy korábbi alkalommal Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

„Ez nem csak az ukránok háborúja. Ez egy konfrontáció, amelyet Oroszország az egész szabad világ ellen hirdetett meg” – mondta. (BBC)