A gyerekeket eltiltaná a közösségi oldalaktól, a hanyag szülőket pedig büntetné a francia parlament vizsgálóbizottsága

Új bűncselekménytípus, a digitális hanyagság bevezetését javasolja a francia parlament többpárti bizottsága azon szülők esetében, akik nem védik meg a gyermeküket a közösségi oldalak veszélyeitől – írja a BBC.

„Ha egy hatéves gyermek napi hét órát tölt a TikTok előtt, felmerül a kérdés, hogy valóban védik-e őket a szülők” – mondta Laure Miller, a bizottság vezetője.

A bizottság kutatásokat gyűjtött és interjúkat készített a közösségi média okozta károkról, és arra jutott, hogy a TikTok az egyik legártalmasabb közösségi oldal. A bizottság azt állítja, hogy a kínai tulajdonú platform állandó szorongásban tartja a fiatalokat, és nem tesz eleget a káros tartalmak ellen. A platform működéséből fakadóan ugyanis az öngyilkosságra hangoló tartalmakra fogékonyak egyre több hasonló tartalmakkal találkoznak, a tartalomspirál pedig akár végzetes kimenetelű is lehet.

A csoport több konkrét intézkedést is ajánlott a francia törvényhozás számára. A szülők felelősségét hangsúlyozó lépéseken túl minden közösségi oldalt betiltanának a 15 éven aluli felhasználóknak, a 18 éven aluliak számára pedig napközben reggel 8-tól este 10-ig engedné csak a hozzáférést az oldalakhoz. Felmerült a telefonok iskolai betiltása is.

A TikTok a bizottság jelentésében tett megállapításokat elutasította, és félrevezetőnek nevezte. A cég szerint a bizottság bűnbakot csinál belőle a társadalmi kihívások miatt. Azt is írja, hogy az alkalmazás biztonsági programja folyamatosan bővül, és már most rengeteg olyan funkciója van, amivel a fiatalokat védi.

Ausztráliában már átment a közösségi oldalak betiltása 16 éves kor alatt, a törvény decemberben lép érvénybe. Nem csak Franciaország figyeli közelről az ausztrál törvényhozást, Dánia és Spanyolország is hasonlókban gondolkozik, de elmondása szerint Ursula von der Leyen is szorosan követi az eseményeket.