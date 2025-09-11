A lengyelek megerősítették, hogy a fehéroroszok figyelmeztették őket a dróntámadásra

Wiesław Kukuła vezérezredes, a lengyel haderő vezérkari főnöke megerősítette fehérorosz fél azon állítását, hogy figyelmeztetést küldtek Lengyelországnak a drónmozgásról szeptember 10-én este.

„A fehéroroszok figyelmeztettek minket, hogy drónok haladnak át a légterükön a mi irányunkba” – mondta.

Amikor a figyelmeztetés időzítéséről kérdezték, úgy fogalmazott: „a figyelmeztetés hasznos volt számunkra”.

Wiesław Kukuła.
Fotó: ALEKSANDER KALKA/NurPhoto via AFP

„Ebben az összefüggésben meglepő volt számomra, hogy Fehéroroszország – amely a szárazföldi határon jelentős mértékben eszkalálja a helyzetet – mégis hajlandó volt ilyen együttműködésre” - tette hozzá.

Szeptember 10-én legalább 19 orosz drón repült be Belaruszon keresztül a lengyel légtérbe, amelyeknek nagy részét sikerült lelőnie a légvédelemnek. A Lengyelország feletti drónháborúról szóló, elemző cikkünk itt olvasható. (Pravda)

