A NASA kizárja a kínai állampolgárokat az űrprogramjaiból

A NASA kizárja a programjaiból az érvényes vízummal rendelkező kínai állampolgárokat – írja a Guardian. A lap szerint az intézkedés jól mutatja, mennyire kiéleződött az Egyesült Államok és Kína közötti űrverseny.
Az irányváltásról először a Bloomberg számolt be, amit később az amerikai űrügynökség is megerősített. „A NASA belső intézkedéseket hozott a kínai állampolgárokkal kapcsolatban, amik kiterjednek többek között a létesítményeinkhez, anyagainkhoz és hálózatainkhoz való fizikai és internetes hozzáférés korlátozására, hogy megóvjuk munkánk biztonságát” – mondta szerdán Bethany Stevens, a NASA szóvivője.
Korábban kínai állampolgárok dolgozhattak a NASA projektjeiben külsős vállalkozóként vagy kutatásban közreműködő hallgatóként, de nem lehettek alkalmazottak. Szeptember 5-én azonban több érintett arról számolt be, hogy egyik napról a másikra kizárták őket az informatikai rendszerekből, és a személyes megbeszélésekről is kitiltották őket. Az Egyesült Államok és Kína közötti űrverseny egyre komolyabb, az USA akár el is veszítheti a Holdért folyó versenyt. Az amerikai Artemis-program – ami az 1969 és 1972 közötti Apollo-küldetések folytatásának tekinthető – 2027-re számol holdraszállással, de a költségek és késések hátráltatják a projektet. Kína ezzel szemben 2030-ig szeretne űrhajósokat a Holdra juttatni, és az utóbbi időben sikeresen tartotta a saját határidőit.
„Hacsak valami nem változik, nagyon valószínűtlen, hogy az Egyesült Államok beelőzze a kínai holdra szállás tervezett menetrendjét” – mondta az amerikai űrügynökség korábbi vezetője, Jim Bridenstine egy múlt szerdai amerikai kongresszusi meghallgatáson. Egy nappal később Sean Duffy, a NASA ideiglenes vezetője és a Trump-adminisztráció közlekedési minisztere úgy reagált, hogy „hamarabb érünk a Holdra, mint a kínaiak”.
A NASA volt vezetője, Jim Bridenstine szerint a képlet egyszerű: Kínának van holdkompja, az USA-nak meg egyelőre nincs. A megoldás Elon Musk és a SpaceX kezében van, de az is lehet, hogy az amerikaiak Trump sikerélménye kedvéért több biztonsági kockázatot vállalnak.
Duffynak semmilyen űrkutatási és űripari tapasztalta nincs, ellenben Trump kedveli és megbízik benne. Egyelőre nem tudni, hogy kinevezésével jól jár-e a brutális megszorításokra kényszerített űrhivatal.