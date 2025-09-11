A NASA kizárja a kínai állampolgárokat az űrprogramjaiból

A NASA kizárja a programjaiból az érvényes vízummal rendelkező kínai állampolgárokat – írja a Guardian. A lap szerint az intézkedés jól mutatja, mennyire kiéleződött az Egyesült Államok és Kína közötti űrverseny.

Fotó: CHANDAN KHANNA/AFP

Az irányváltásról először a Bloomberg számolt be, amit később az amerikai űrügynökség is megerősített. „A NASA belső intézkedéseket hozott a kínai állampolgárokkal kapcsolatban, amik kiterjednek többek között a létesítményeinkhez, anyagainkhoz és hálózatainkhoz való fizikai és internetes hozzáférés korlátozására, hogy megóvjuk munkánk biztonságát” – mondta szerdán Bethany Stevens, a NASA szóvivője.

Korábban kínai állampolgárok dolgozhattak a NASA projektjeiben külsős vállalkozóként vagy kutatásban közreműködő hallgatóként, de nem lehettek alkalmazottak. Szeptember 5-én azonban több érintett arról számolt be, hogy egyik napról a másikra kizárták őket az informatikai rendszerekből, és a személyes megbeszélésekről is kitiltották őket. Az Egyesült Államok és Kína közötti űrverseny egyre komolyabb, az USA akár el is veszítheti a Holdért folyó versenyt. Az amerikai Artemis-program – ami az 1969 és 1972 közötti Apollo-küldetések folytatásának tekinthető – 2027-re számol holdraszállással, de a költségek és késések hátráltatják a projektet. Kína ezzel szemben 2030-ig szeretne űrhajósokat a Holdra juttatni, és az utóbbi időben sikeresen tartotta a saját határidőit.

„Hacsak valami nem változik, nagyon valószínűtlen, hogy az Egyesült Államok beelőzze a kínai holdra szállás tervezett menetrendjét” – mondta az amerikai űrügynökség korábbi vezetője, Jim Bridenstine egy múlt szerdai amerikai kongresszusi meghallgatáson. Egy nappal később Sean Duffy, a NASA ideiglenes vezetője és a Trump-adminisztráció közlekedési minisztere úgy reagált, hogy „hamarabb érünk a Holdra, mint a kínaiak”.