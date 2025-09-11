A szemünk előtt teszi tönkre az Orbán családot Hatvanpuszta

Kényelmetlen ezt az egészet kívülről végigkövetni, pedig olyan szép történet is lehetett volna. Van egy hetvenes éveiben járó ember, aki becsülettel végigdolgozta az életét, tehetséges, sikerült rájönnie, hogyan lehet egy 3-4 százalékos haszonkulccsal dolgozó ágazatban 30-40 százalékot csinálni, és nyugdíjas éveire belefogott élete nagy művébe, amire mindig is vágyott. A hatvanpusztai majorság újraépítésébe. Egyedül.

Az egy dolog, hogy a fél ország félreértette az egészet, és elvitatta tőle az érdemeit, azt hívén, hogy nem is az ő, hanem a fia projektje ez az egész, aki véletlenül pont miniszterelnök. Nem ez a durva, ezt még talán le tudja rendezni magában mindenki. A durva az, ami az egész ügyre fojtó, sötét ködként telepszik rá, és ami csak mostanában, Orbán Viktor keserűen őszinte nyilatkozatai miatt kezd világossá válni a közvéleménynek: Hatvanpuszta szétszakítja az Orbán-családot.

2016-ban még az egész család magáénak érezte a birtokot, ez Nárcisz kutya ügyéből derült ki. A mentett kuvasz gazdája a törzskönyve szerint Orbán Gáspár volt, a lakhelye a majorság, Orbán Viktor pedig családi háziállatként posztolt róla, fényképpel együtt, ahogy ő öleli az állatot.

És mi van ehhez képes most? Mára Hatvanpuszta

  • nem tartozik Orbán Viktorra,
  • nincs hozzá köze,
  • nem tud róla semmit.
vicc hatvanpuszta vélemény orbán viktor
