A Szuverenitásvédelmi Hivatalnak hirtelen rettenetesen gyanús lett a Tisza Párt új applikációja, amerikai ármánykodástól tartanak

A Szuverenitásvédelmi Hivatal most épp a Tisza Párt mobilalkalmazásának feltételezett külföldi háttere miatt aggódik, küldtek is egy levelet a pártnak, melyben többek között az alkalmazás fejlesztői, a fejlesztés földrajzi helyszíne és a finanszírozás háttere felől érdeklődtek.

Mindezt azért, mert a párt alelnöke Radnai Márk a Kontroll videójában arról beszél, hogy még nem elérhető az alkalmazás, de „Amerikában dolgoznak rajta”.

Erre Magyar Péter azzal reagált, hogy a mondat „annyit jelent, hogy egyelőre nem Budapesten dől el, hogy egy új applikáció bekerül-e az AppStore-ba, vagy elérhetővé válik a GooglePlay-en”.

Radnai Márk és Magyar Péter bemutatják az applikációt. Fotó: Németh Dániel/444

A mondatra a kormánypropaganda is rávetette magát, és a Harcosok Órájában Menczer Tamás sorosozott is egyet.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal afelől is érdeklődött, hogy hol tárolják majd a regisztrált felhasználók adatait, illetve, hogy ezekhez az adatokhoz hozzáférhetnek-e majd más külföldi felek. A Hivatal levelében a Magyar Péter öccse, Magyar Márton által vezetett Kontroll csatornát a Tisza YouTube-csatornájának nevezik.

Az adattárolós kérdéshez egyébként elég lett volna, ha valaki a Szuverenitásvédelmi Hivatalnál letölti az alkalmazást, mert a regisztráció indításakor egész hamar kiderül, hogy Frankfurtba kerülnek az adatok. Maga az adatok tárolásáért felelős cég az egyébként valóban amerikai Amazon.com egyik alvállalata, az Amazon Web Services, ennek székhelye azonban Luxemburg. A hivatal többi kérdésére is ott a válasz az alkalmazás adatvédelmi tájékoztatójában.

A Tisza elnöke szerint a levél „általános iskolai stílusban íródott”, ráadásul azt sem sikerült eltalálni benne, hogy az alkalmazást szeptemberben mutatták be, nem pedig augusztusban. „Orbánék nem kaptak hasonló levelet az azóta már közröhej tárgyát képező, közpénz milliárdokból létrehozott Harcosok Klubja és digitális gyűlölet körök kapcsán” – kéri számon Magyar a hivatalt.

„Erre a gagyi levélre nem fogsz választ kapni. Javaslom, hogy havi 5,5 millióért fuss neki még egyszer a dolognak és próbálj meg összeütni egy olyan hivatalos levelet, ami nincs tele marhaságokkal. Ha pedig megvagy vele, küldd el hivatalos úton” – írta Magyar.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal később posztban erősítette meg, hogy küldtek ilyen levelet, valamint kioktatta a hivatalnak kérdéseket küldő újságírókat, hogy valójában a Tiszát kellene megkérdezni arról, amit már a hivatal megkérdezett.