A TV2 úgy készít lejárató anyagokat a Tisza új alelnökének szállodájáról, hogy korábban rendszeresen járt oda

„A propaganda minden csatornán próbálja tönkretenni családi vállalkozásunkat. A TV2 Tények is lassan ott tart, hogy ablak sincs a Margarétán, és figyelmeztet, hogy semmiképp ne tévesszen meg senkit a sok pozitív vendégvélemény” – írta a Facebookon a Tisza Párt új alelnöke, Forsthoffer Ágnes.

Fotó: Németh Dániel/444

Forsthoffert és családi vállalkozását, a balatonfüredi Margaréta Hotelt azóta támadja a kormányközeli média, hogy a hét végén Magyar Péter kötcsei rendezvényén bemutatták. A TV2 Tények bukott szállodavezetőként beszélt róla, és ilyeneket írt: „Romlott élelmiszerek, koszos szobák és rengeteg rejtett költség. Mindez egy balatonfüredi szállodában. Néhány hónappal ezelőtt egy kisfiú hatalmasat esett a wellness-részlegen, az azonban már csak a szerencsén múlott, hogy nem lett komolyabb baj. (...) Úgy látszik, hogy Forsthoffer Ágnesre nemhogy egy országos jelentőségű feladatot, hanem egy szálloda irányítását sem lehet rábízni.”

Forsthoffer a lejárató anyagra reagálva közzétett képeket arról, amikor a csatorna stábja náluk járt. „Kedves TV2! Álljon itt emlékeztetőül néhány fotó, hogy milyen jól éreztétek magatokat nálunk! Éveken keresztül a Mokka nyári stábját, nemrégiben a Hal a tortán stábját láttuk vendégül” – írta.

Az alelnök kedden egy videót is közzétett arról, hogy állítása szerint „a hatalom megkezdte vállalkozása tönkretételét”, egy állami cég ugyanis felsőbb utasításra lemondott egy náluk megrendelt eseményt, milliós kárt okozva ezzel.