A TV2 úgy készít lejárató anyagokat a Tisza új alelnökének szállodájáról, hogy korábban rendszeresen járt oda

„A propaganda minden csatornán próbálja tönkretenni családi vállalkozásunkat. A TV2 Tények is lassan ott tart, hogy ablak sincs a Margarétán, és figyelmeztet, hogy semmiképp ne tévesszen meg senkit a sok pozitív vendégvélemény” – írta a Facebookon a Tisza Párt új alelnöke, Forsthoffer Ágnes.
Forsthoffert és családi vállalkozását, a balatonfüredi Margaréta Hotelt azóta támadja a kormányközeli média, hogy a hét végén Magyar Péter kötcsei rendezvényén bemutatták. A TV2 Tények bukott szállodavezetőként beszélt róla, és ilyeneket írt: „Romlott élelmiszerek, koszos szobák és rengeteg rejtett költség. Mindez egy balatonfüredi szállodában. Néhány hónappal ezelőtt egy kisfiú hatalmasat esett a wellness-részlegen, az azonban már csak a szerencsén múlott, hogy nem lett komolyabb baj. (...) Úgy látszik, hogy Forsthoffer Ágnesre nemhogy egy országos jelentőségű feladatot, hanem egy szálloda irányítását sem lehet rábízni.”
Forsthoffer a lejárató anyagra reagálva közzétett képeket arról, amikor a csatorna stábja náluk járt. „Kedves TV2! Álljon itt emlékeztetőül néhány fotó, hogy milyen jól éreztétek magatokat nálunk! Éveken keresztül a Mokka nyári stábját, nemrégiben a Hal a tortán stábját láttuk vendégül” – írta.
Az alelnök kedden egy videót is közzétett arról, hogy állítása szerint „a hatalom megkezdte vállalkozása tönkretételét”, egy állami cég ugyanis felsőbb utasításra lemondott egy náluk megrendelt eseményt, milliós kárt okozva ezzel.
Forsthoffer Ágnes tavaly már elindult az önkormányzati választáson képviselő-jelöltként, de a képviselői munka helyett a feltörekvő Tisza Párt Veszprém megyei belharcát vívta meg.
Forsthoffer Ágnes azt mondja, „felsőbb utasításra” mondtak le egy nála megrendelt eseményt az utolsó pillanatban.