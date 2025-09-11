Az Orbán Viktor jelentette fenyegetés miatt katonai kiképzést vezetne be a Fico-kormány minisztere

„Sok városban történelmi épületeket vásárol fel a magyar állam. Olvasom Orbán üzeneteit, aki olyan Nagy-Magyarországot ábrázoló sálat visel, aminek része Szlovákia is. És a trianoni határok felülvizsgálatáról szólókat is, mindezek számomra olyan jelzések, amelyekkel foglalkoznunk kellene” – mondta a Napunk tudósítása szerint Rudolf Huliak szlovák sportminiszter, aki kötelező, minimum három hónapos katonai kiképzést javasolna a 18 év feletti férfiak számára. „Nem laktanyákban történne a kiképzés, hanem az állandó lakhely közelében” – mondta, hozzátéve, hogy nyugtalanítja a magyar kérdés. Arról is beszélt, hogy Szlovákia biztonsági helyzetét meg akarja vitatni politikusokkal, katonákkal és a nyilvánossággal is.

Huliak svájci típusú hadseregben látja a mintát. Azt elismerte, hogy konszolidáció idején ez költséges művelet lenne, de szerinte elkerülhetetlen. Egyelőre nem tudni, hogy Huliak és a pártja (a Vidék Pártja) egyeztettek-e a javaslatról a kormánykoalíciós partnerekkel.

Fico fogadja Orbánt Pozsonyban, a nyári püspöki palotában 2025. április 28-án. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

A lap szerint ez az első alkalom, hogy a Fico-kormány tagja nyíltan beszél arról, hogy érdemes vigyázni Orbánnal. A Napunk azt is írta, hogy „magyar veszélyről” ilyen összefüggésben korábban Rastislav Káčer korábbi külügyminiszter beszélt, aki ezért a szlovákiai magyar politikusoktól heves bírálatot kapott, többen uszítónak nevezték.