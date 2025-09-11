Egyetlen lövés a tetőről, két mellényúlás a rendőröktől

Körülbelül háromezren gyűltek össze Charlie Kirk szabadtéri, ingyenes előadásán a Utah Valley Universityn, Utah egyik állami egyetemének kampuszán szerdán. Az 1941-ben alapított egyetem a 47 ezres tanulói létszámával a legnagyobb Utahban, de presztízsében és ismertségében nincs a dobogón.

A rendezvény helyi idő szerint délben kezdődött, ez volt a konzervatív influenszer-előadó 15 állomásos egyetemi-főiskolai turnéjának, az American Comeback Tournak az első állomása. A rendezvényt az egyetemi rendőrség és Kirk saját biztonsági csapata közösen biztosította.

Kirk húsz perce beszélt, éppen egy kérdésre válaszolt, pontosabban visszakérdezett az amerikai lövöldözésekről (Tudja, hány lövöldöző ámokfutó volt Amerikában az elmúlt 10 évben? - kérdezték tőle. Bandaháborúkkal, vagy anélkül? - kérdezett vissza Kirk), amikor lövés dördült. A golyó a nyakán találta el a politikai aktivistát, aki azonnal elvesztette az eszméletét. A merénylő többször nem lőtt. A tömeg pár másodperc döbbent csend után pánikban tört ki, az emberek összehúzták magukat és menekülni kezdtek.

Az ismeretlen támadó a jelenlegi információk és az eseményről keringő videofelvételek alapján az egyetem egyik épülete, a Losee Center tetejéről lőhetett, mintegy 140-150 vagy akár 200 yardról, azaz 130-180 méterről, ebben eltérnek a lapok becslései. Ezt a távolságot egy megfelelő fegyverrel még át lehet lőni (Google Mapsen ide kattintva láthatja a helyszínt). A tetőről a térképek és a beszámolók alapján könnyen el lehet menekülni, egy híd is vezet egy másik épülethez és lépcsősorok is visznek lefelé.

Térkép Charlie Kirk meggyilkolásának helyszínéről Forrás: Google Earth

A közösségi médiában két képsor futott végig, ami a tetőről jött lövést támasztja alá. Az egyiken egy, a Losee Center tetején mozdulatlanul fekvő sötét ruhás alak látható, ez nem sokkal a lövés előtt készült.

A másik videó egy épületből készült, ezen pedig az látszik, hogy egy sötét ruhás alak közvetlenül a merénylet után futni kezd a tetőn.

Ez utóbbit Tanner Maxwell, az egyetem hallgatója filmezte, aki a Washington Postnak azt mondta, éppen az előadásra összegyűlt tömeget pásztázta a kamerával, amikor a lövés eldördült.

A meglőtt Charlie Kirket a saját biztonsági emberei a saját autójukban azonnal egy onnan pár percre lévő kórházba, a Timpanogos kórházba vitték, nem vártak a mentő kiérkezésére. Erről is készült amatőr felvétel.

Az orvosok azonban nem tudták megmenteni az életét, Charlie Kirk rövidesen meghalt.

A merénylet után a kampuszon egy embert elfogtak, majd kihallgattak, de kiderült, hogy valószínűsíthetően nem ő tette, így „csak” a hatóságok munkájának akadályozása miatt indítottak ellene eljárást, gyilkosságért nem. Ő a 71 éves George Zinn, akinek a leteperéséről a közösségi médiában terjedtek képek. Zinn régi utah-i provokátor, a Daily Mail bulvárlap szerint 25-ször volt már ügye a hatóságokkal a közrend megzavarása miatt különböző nyilvános eseményeken, egy vádalku nyomán kényszergyógykezelésre is beutalták korábban. Állítólag valaki azt kiabálta a tömegben, hogy „ő volt”, ezért fogták el, de gyorsan világossá vált a rendőröknek, hogy nem Zinn a tettes.

A nyomozást az FBI, a Utah állam rendőrségeként működő Department of Public Safety (DPS) a megyei sheriff, a városi sheriff és az egyetemi rendőrség közösen folytatják. Az FBI online is várja a tippeket egy külön erre létrehozott oldalon.

A hatóságok és Utah kormányzója a merénylet napján délután 4 órára összehívott sajtótájékoztatón hivatalosan is megerősítették, hogy álláspontjuk szerint a lövés nagy távolságból, egy tetőről, felülről jött lefelé. Azt is mondták, hogy magányos merénylőt keresnek, nincs olyan információ, ami arra utalna, hogy másvalaki részt vett volna az elkövetésben. Elismerték, hogy ami információjuk van a lehetséges gyilkosról, azt a biztonsági kamerák felvételéről nyerték, „kitalálhatják, milyen minőségűek ezek" , mondta Beau Mason, a DPS illetékese.

A képre kattintva a hatóságok szerda délutáni sajtótájékoztatóját láthatják

A sajtótájékoztató végén egy újságíró a helyszíni biztonsági intézkedésekről kérdezett, erre Jeff Long, az egyetemi rendőrség vezetője azt mondta, nyílttéri program volt, hat rendőr volt szolgálatban, plusz kiképzett civilruhásaik is voltak a tömegben. Kirk pedig egy süllyesztett terepen volt, épületekkel körbevéve. „Azt hinnéd, hogy mindent megtettél. Aztán sajnos megtörténik egy ilyen. Próbálsz mindent megtenni, mindenre felkészülni, de nem sikerül”. Long egy másik kérdésre azt mondta, a rendezvény biztosításában együttműködtek Charlie Kirk biztonsági csapatával, akik „rutinosan mozognak az egyetemi kampuszokon”.

A helyi KUTV televíziónak egy hallgató azt mondta, Kirk közvetlen környezetében voltak ugyan biztonságiak, akik egy fizikai támadás ellen, mondjuk egy felé rohanó késelőtől valószínűleg megvédték volna őt, de egyébként szokásos nap volt a kampuszon, ami a biztonsági intézkedéseket, beléptetést illeti.

A sajtótájékoztatóval egyidőben Kash Patel FBI-főnök az X-re kiposztolta, hogy a lövöldözés „alanya” őrizetben van. Erről is kaptak kérdéseket az éppen kamera előtt álló rendőrök, de nem árultak el részleteket, csak annyit erősítettek meg, hogy nem Zinnről van szó. Aztán másfél órával később egy újabb posztban Patel azt közölte, hogy kihallgatás után elengedték az ismeretlent.

A Utah állam rendőrségeként működő Department of Public Safety ottani idő szerint szerda éjjel közleményt adott ki arról, hogy egyik szóban forgó személynek sincs köze a lövöldözéshez, a nyomozás és a hajtóvadászat továbbra is folyik a merénylő után.

Egy volt FBI-igazgatóhelyettes, Andrew McCabe a CNN-nek azt mondta, az idő ilyenkor nem a nyomozók barátja, a gyilkos minden órával távolabb jut, jobb lehetőségei lesznek búvóhelyet, segítséget találni, és persze utazni. Hozzátette azt is, hogy a nyomozásnak két szála van. Az egyik a szűkebb értelemben vett helyszín, a tető az egyetemen. Átfésülnek mindent, hogy találjanak bármit, ami nyomra vezetheti őket. A másik a tágabb helyszín, a kampusz. Minden felvételt átnéznek majd, amin rajta van a tető, a folyosók, a parkolók, garázsok, hogy azonosítsanak rajtuk embereket, akiket aztán kikérdeznek majd.

Egy másik biztonsági szakértő, Hal Kempfer a Foxnak arról beszélt, hogy az ilyen típusú merénylők a tettük előtt sokat beszélnek, ventilálnak róla online, úgyhogy a nyomozóknak most át kell fésülni az online fórumokat és közösségi médiát, hátha nyomokra bukkannak. Azt is mondta, hogy nem tudni, véletlen-e, hogy pont egy lövöldözésről szóló kérdésnél lőtték le Kirköt, de szerinte érdemes lenne megkérdezni a kérdés feltevőjét, hogy kiderüljön, volt-e bármi köze a dolgokhoz.

A kampuszt vasárnapig lezárták, a rendőrök folyamatosan fésülik át a területet.