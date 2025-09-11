Éjszakai drónincidens, Lévai Anikó segítő kezei

reggel 4
Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a tegnapi nap legfontosabb híreivel.

Orosz drónok

Szerda kora reggel NATO és lengyel repülőgépek orosz drónokat lőttek ki Lengyelország területén. Ez az első alkalom, hogy ilyen történik a NATO területén, de a nap végére a legtöbb elemző abban egyetértett, hogy valószínűleg nem ez volt az utolsó. Donald Tusk miniszterelnök kérte a NATO 4. cikkelyének alkalmazását, amely lehetővé teszi, hogy a NATO első számú politikai döntéshozó testülete tárgyalja az ügyet. (Élő adásunk a részletesebb hírekkel itt olvasható vissza.)

Lelőtt orosz drón darabjaitól megsérült ház a kelet-lengyelországi Wyryki-Wolában
Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Bár mostanság igen nagy a bizalmatlanság vele szemben, Ursula von der Leyen két év szünet után ismét kiállt az EP-képviselők elé, hogy értékelje az elmúlt időszakot, és új célokat fogalmazzon meg. Azt mondta, Európa harcban áll, a tét pedig a közösség szabadsága, függetlensége, valamint a demokrácia. Az orosz drónberepülésről azt mondta, jól bizonyítja, mit gondol Putyin a diplomáciáról.

Fotó: SEBASTIEN BOZON/AFP

Menczer Tamás fideszes kommunikációs igazgatónak a támadásról nem az oroszok jutottak eszébe, hanem az, hogy Orbán Viktornak már megint igaza lett, amikor azt mondta, hogy be kell fejezni a háborút. Szijjártó Péter is megfeledkezett az oroszokról, mindössze annyit posztolt, hogy szükség volna a párbeszédre, mert egyre nagyobb az eszkalációs kockázat. Orbán legalább kifejezte a szolidaritását Lengyelországgal, a támadásra viszont már ő is csak „éjszakai drónincidensként” hivatkozott – erre reagálva a lengyel külügyminiszter megkérte, hogy ítélje már el az oroszokat, és ne blokkolja tovább az EU-s védelmi lépéseket.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök a szerda reggeli rendkívüli kormányülésen
Fotó: ALEKSANDER KALKA/NurPhoto via AFP

Belföld

Orbán interjút adott az Ötnek, amiből kiderült, hogy Hatvanpuszta csak „propaganda célú nyesztetés”, a felesége, Lévai Anikó pedig „akkor segít” a majorságban, mikor Orbán Győző megkéri erre. Az interjúból az is kiderült, hogy a miniszterelnök magángépes utazását a dublini válogatott meccsre a magyar állam fizette. Orbán arról beszélt, hogy a Tisza átveri az embereket, úgyhogy megkérdeztük Tarr Zoltánt, a Tisza alelnökét, hogy hiba volt-e az a kijelentése, amelyre az elmúlt hetekben totális kampányt épített fel a Fidesz.

Tarr Zoltán az Európai Parlament strasbourgi épületében
Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Külföld

Izrael a húti lázadók által ellenőrzött jemeni fővárost, Szanaat, és Dzsafur tartományt támadta – nagyjából 35-en meghaltak, több mint százan megsebesültek. Egy Utah állambeli egyetemen tartott nyilvános előadása közben meglőtték Charlie Kirk konzervatív influenszer-aktivistát, az elnökhöz közel álló férfi halálát maga Donald Trump jelentette be. Trump felszólította az EU-t, hogy a Kínára és Indiára kivetett büntetővámokkal gyakoroljon nyomást Putyinra.

Donald Trump és Charlie Kirk
Fotó: NICHOLAS KAMM/AFP
