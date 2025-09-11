Ezt a férfit keresi az FBI Charlie Kirk megölése miatt

Az FBI Salt Lake City-i irodája csütörtökön fotókat tett közzé egy férfiról, akit Charlie Kirk konzervatív aktivista megölésével összefüggésben keresnek. A lakosság segítségét kérték az illető azonosításában. A képeken látható férfi farmert, sötét, hosszú ujjú, amerikai zászlót ábrázoló grafikával díszített pólót, napszemüveget és baseballsapkát visel.

Charlie Kirköt szerdán lőtték nyakon Utah államban, egy egyetemi rendezvényen, ahol a transz lövöldözők számára vonatkozó hallgatói kérdésre válaszolt. A 31 éves férfit kórházba szállították, de nem sokkal később Donald Trump bejelentette, hogy Kirk meghalt.