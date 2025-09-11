Folyik a hajtóvadászat Charlie Kirk gyilkosa után

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Donald Trump elnök közösségi médiás posztjából kiderült, hogy a kórházban meghalt Charlie Kirk konzervatív influenszer, aktivista, podkaszt-műsorvezető, Trump egyik legfontosabb háttérembere, akire egy Utah állambeli egyetemen tartott előadása közben lőttek rá. A merényletről és Charlie Kirk szerepéről a Trump-kormányban itt írtunk részletesen.

Fotó: BENJAMIN HANSON/Middle East Images via AFP

A támadóval kapcsolatban sokáig ellentmondásos információk keringtek. Először az egyetem illetékesei állították, hogy elfogták a gyanúsítottat, ezt a személyt később elengedték. A hatóságok is elkaptak egy férfit, akit a nyomozás akadályozásával gyanúsítottak, de őt is elengedték. A rendőrség most házról házra jár a helyszín közelében, és még mindig keresi a gyilkost, számolt be a BBC helyszíni tudósítója.

Az előadáson körülbelül 3000 ember vett részt, akik arról számoltak be, hogy lazák voltak a biztonsági intézkedések. Az emberek pánikba estek és futni kezdtek, amikor Charlie Kirköt az egyik épület tetejéről nyakon lőtték.

A Utah Valley Egyetem közölte, hogy az érintett kampusza a halálos lövöldözés nyomán a hétvégén zárva marad.

Érkeznek az első reakciók

Donald Trump amerikai elnök jelentette be Kirk halálhírét, azt írta, hogy nagy, sőt legendás ember volt, akit mindenki szeretett.

Az Egyesült Államok korábbi elnökei is részvétüket fejezték ki Charlie Kirk családjának, és elítélték az erőszakot, amely a halálához vezetett.

George W. Bush, az Egyesült Államok 43. elnöke a BBC Newsnak adott közleményében így fogalmazott: „Hidegvérrel meggyilkoltak egy fiatalembert pusztán azért, mert a politikai nézeteit fejezte ki. Mindez egy egyetemi kampuszon történt, ahol az ellentétes eszmék szabad cseréjének szentnek kellene lennie. Az erőszakot és a gyűlöletbeszédet ki kell űznünk a közéletből. Más politikai pártok tagjai nem az ellenségeink, hanem a honfitársaink. Isten áldja meg Charlie Kirköt és családját, és vezesse Amerikát a civilitás útjára.”

Bill Clinton, Bush elődje az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, „elszomorította és felháborította Charlie Kirk meggyilkolása”. Hozzátette: „Remélem, mindannyian komoly önvizsgálatot tartunk, és megkettőzzük erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy szenvedéllyel, de békésen vitázzunk. Hillaryval együtt imádkozunk Erikáért, a két kisgyermekükért és az egész családért.”

Barack Obama, Bush utóda, szintén az X-en írt arról, hogy feleségével, Michelle-lel együtt „imádkoznak Charlie családjáért ma este”. Bejegyzésében hangsúlyozta: „Még nem tudjuk, mi motiválta azt az embert, aki lelőtte Charlie Kirket, de az ilyen gyalázatos erőszaknak nincs helye a demokráciánkban.”

Joe Biden, az Egyesült Államok 46. elnöke úgy fogalmazott: „Az ilyen jellegű erőszaknak nincs helye ebben az országban. Ennek véget kell vetni – most.”

Olaszország miniszterelnöke, Giorgia Meloni kegyetlen gyilkosságról beszélt, amely mély sebet ejtett a demokrácián, és mindazokon, akik hisznek a szabadságban. Részvétét fejezte ki Kirk családjának, szeretteinek, valamint az amerikai konzervatív közösségnek.

Izrael miniszterelnöke, Benjamin Netanjahu úgy fogalmazott, hogy Charlie Kirk Izrael oroszlánszívű barátja volt, aki harcolt a hazugságok ellen, és bátran kiállt a zsidó-keresztény civilizáció mellett. Elmondása szerint mindössze két héttel korábban beszélt vele, és meg is hívta őt Izraelbe, de szomorúan kell tudomásul vennie, hogy ez a látogatás már nem fog megtörténni. „Egy kivételes embert veszítettünk el” – zárta gondolatait. (BBC)