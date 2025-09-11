Hankó miniszter: Kelet-Európa lehet Európa új Szilícium-völgye

„Közép- és Kelet-Európa lehet az Európai Unió versenyképességi fordulatának motorja, amelynek révén a térség közös erőfeszítéssel Európa új Szilícium-völgyévé válhat” - mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter szerdán Budapesten, a Bálna Honvédelmi Központban rendezett "CONNEXIONS - CEE Deep Tech Summit" konferencián vetített videóüzenetében. Hankó Balázs szerint

„a kutatás és az innováció a kulcsa annak, hogy Európa választ tudjon adni a társadalmi és gazdasági kihívásokra.”

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A miniszter szerint ezen a téren Európa lemaradt: míg 1996-ban a világ tudományos publikációinak több mint egynegyede született Európában, ma már csak 18 százalék. A világ 50 legnagyobb technológiai vállalatából mindössze négy európai, a vállalkozói tőke forrásainak pedig csupán 5 százaléka található az EU-ban, szemben az amerikai 52 és a kínai 40 százalékkal. Hankó Balázs szerint ez is hozzájárult ahhoz, hogy az EU világgazdasági részesedése az elmúlt húsz évben 28-29 százalékról 17 százalékra esett vissza. Ugyanakkor a közép- és kelet-európai országok az unió motorjává váltak: az elmúlt 15 évben kétszer olyan gyorsan növekedtek, mint a nyugati tagállamok. A miniszter szerint

a közép- és kelet-európai egyetemek, kutatóintézetek és technológiai vállalatok kulcsszerepet játszanak majd abban, hogy a térség legyen az uniós versenyképességi fordulat motorja.

(MTI)