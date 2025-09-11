Írország bojkottálja az Eurovíziós Dalfesztivált, ha azon Izrael is részt vehet

Az ír közszolgálati műsorszolgáltató, az RTÉ csütörtökön bejelentette, hogy az ország nem indul a 2026-os Eurovíziós Dalfesztiválon, ha Izrael is részt vesz rajta. Kevin Bakhurst, az RTÉ vezérigazgatója azt mondta, az RTÉ úgy véli, hogy Írország részvétele elfogadhatatlan lenne a Gázában folyamatosan zajló, megdöbbentő emberveszteségek miatt. Az RTÉ-t mély aggodalommal tölti el az újságírók célzott meggyilkolása Gázában, a nemzetközi újságírók bejutásának megtagadása a térségbe, valamint a megmaradt túszok nehéz helyzete. Az ír kormány közkiadásokért felelős minisztere, Jack Chambers azt mondta, támogatja a lépést.

Bambie Thug, Írország képviselője a tavalyi Eurovíziós Dalfesztiválon Fotó: JESSICA GOW/TT News Agency via AFP

A tavalyi Eurovíziót – amelyet az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége (EBU) szervez – beárnyékolták az Izrael részvételével szembeni tiltakozások, miközben az ország hadserege offenzívát folytatott a Gázai övezetben. Az RTÉ a spanyol és a szlovén műsorszolgáltatókkal együtt korábban konzultációt kért az Európai Műsorszolgáltatók Szövetségétől Izrael részvételével kapcsolatban, a testület pedig elkötelezte magát a párbeszéd mellett. Az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége júliusi közgyűlését követően több tag is aggodalmát fejezte ki Izrael részvétele miatt.

Írország az egyik leghatározottabb kritikusa volt az Európai Unión belül Izrael gázai hadműveleteinek, amiket a 2023. október 7-i Hamász-támadás után indítot. Izrael tavaly decemberben bezárta dublini nagykövetségét, amiért Írország elismerte a palesztin államiságot. (Politico/Irish Times)