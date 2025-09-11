Kocsis Máté találta meg a leggyorsabban az összefüggést Charlie Kirk meggyilkolása és Magyar Péter politikája között

„Megölték a konzervatív véleményvezért. Már halálos áldozata is van a baloldali-liberális agressziónak” – írta a Facebookon Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Charlie Kirk meggyilkolása után. A konzervatív influenszer-aktivistát egy Utah állambeli egyetemen tartott nyilvános előadása közben lőtték meg. A férfit kórházba szállították, de nem sokkal később Donald Trump bejelentette, hogy meghalt. A merénylő után folyik a hajtóvadászat.

Fotó: Németh Dániel/444

„Trump, Fico és Babis után most ő is célpont lett. Bárki lehet az, aki szuverenista, bevándorlásellenes, a hagyományos családmodell védője, konzervatív, és nem azt ismételgeti, amit a liberális propaganda hallani akar vagy enged” – írta Kocsis, majd rá is tért Magyar Péterre. „Itthon is jobb lenne, ha a forrófejű Magyar Péter és propagandája felhagyna a hergeléssel, az uszítással, a lincshangulat szításával, az erőszak bármely formájának legitimálásával! Előre szóltunk.”

Ahogy írtuk, Kirk Trump elnök egyik legbefolyásosabb szervezője és háttérembere, személyesen neki tulajdonítják, hogy a fiatal választók példátlan módon a jobboldali jelöltet támogatták az elnökválasztáson.