Lánczi Tamás rárepült a Tisza új applikációjára, mert gyanús lett neki, hogy azt Amerikában fejlesztették

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke levelet kapott a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetőjétől, Lánczi Tamástól, mert gyanús lett neki a párt új applikációja.

A levél úgy kezdődik:

„Radnai Márk alelnök 2025. augusztus 9-én a Tisza Párt Kontroll nevű Youtube-csatornáján megjelent videóban a párt által fejlesztett applikációval kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy amennyiben az alkalmazás még nem lenne letölthető, „néhány órán belül az lesz”, mert „Amerikában folyamatosan dolgoznak rajta”. A nyilatkozat alapján felmerülhet annak gyanúja, hogy a magyar felhasználók adataihoz külföldön hozzáférhetnek, illetve, hogy a fejlesztés nem Magyarországon zajlott, és nem hazai forrásokból valósult meg.

Ezért Lánczi az alábbi kérdéseket akarja tudni:

Kik fejlesztették az alkalmazást?

Mennyi pénzből és milyen forrásból zajlott az informatikai fejlesztés?

A regisztráló magyar állampolgárok adatait hol tárolja?

Külföldről hozzáférnek-e a regisztráló magyar állampolgárok adataihoz?

Magyar Péter szerint a levél nem hivatalos úton érkezett, hanem a párt ügyfélszolgálati címére, és azt sem sikerült benne Lánczinak eltalálnia, hogy mikor indult az applikáció, ugyanis az nem augusztusban, hanem most szeptember 9-én történt. Azt is hozzátette, hogy a Tiszának nincs Kontroll nevű csatornája.

„Azt sem sikerült megérteni, hogy az “Amerikában dolgoznak rajta, hogy elérhető legyen” kitétel pusztán annyit jelent, hogy egyelőre nem Budapesten dől el, hogy egy új applikáció bekerül-e az AppStore-ba, vagy elérhetővé válik a GooglePlay-en”.

„Kedves Lánczi Elvtárs, Erre a gagyi levélre nem fogsz választ kapni. Javaslom, hogy havi 5,5 millióért fuss neki még egyszer a dolognak és próbálj meg összeütni egy olyan hivatalos levelet, ami nincs tele marhaságokkal. Ha pedig megvagy vele, küldd el hivatalos úton” - írta Magyar Péter.