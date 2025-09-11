Lukasenka politikai foglyokat engedett el az amerikai szankciók feloldásáért cserébe

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök csütörtökön Minszkben találkozott az Egyesült Államok elnökének képviselőjével, John Cole-lal, hogy a politikai foglyok szabadon bocsátásáról tárgyaljanak. Lukasenka „globális alkut” ajánlott a foglyokért cserébe.

John Cole és Aljakszandr Lukasenka Fotó: HANDOUT/AFP

„Hallgatva nemrég Trumpot, úgy értettem, valószínűleg az önök sugalmazására, hogy őt nagyon foglalkoztatják a kérdések, ahogy mondta, a túszok, vagy hogy is… A politikai foglyok és még valami más… Én nem ellenzem. Beszéljük meg ezt a témát is ilyen globálisan” – mondta Lukasenka.

A fehérorosz továbbra is kitartott amellett, hogy ezek az emberek nem politikai foglyok. „Mi egyáltalán nem vagyunk annak hívei, hogy ezek az emberek javító-nevelő telepeken maradjanak. Ráadásul nem politikai okokból ítélték el őket. Nálunk ilyen cikkelyek nincsenek a Büntető Törvénykönyvben. Ha Donaldot érdekli, minden egyes ember esetében meg tudjuk mutatni a jogsértése lényegét, illetve a bűncselekményt. Ha Donald ragaszkodik ahhoz, hogy hajlandó magához venni mindezeket a szabadon bocsátottakat, az isten áldja, próbáljunk meg kidolgozni egy globális megállapodást.”

Eközben az Egyesült Államok vilniusi nagykövetsége bejelentette, hogy Fehéroroszországban szabadon engedtek 52 különböző nemzetiségű politikai foglyot, akik jelenleg Litvánia felé tartanak. A fehérorosz sajtó értesülései szerint az elengedettek között van Mikola Sztyatkevics, aki 2010-ben még Lukasenka ellen indult az elnökválasztáson, aztán 2020-ban börtönbe zárták. Mellette elengedték Vlagyimir Mackevics filozófust és a litván állampolgár, Alena Romanauskienėt. Az állami hírügynökség szerint az elnöki kegyelmet kapó foglyok között hat litván, két lett, két lengyel, két német, egy francia és egy brit állampolgár is volt.

A találkozó után az Egyesült Államok feloldotta a szankciókat a Belavia légitársasággal szemben, továbbá fontolgatja minszki nagykövetsége visszaállítását.

Fotó: CHEN SHUO/Xinhua via AFP

Lukasenka már azután is szabadon engedett 14 politikai foglyot, hogy június 21-én találkozott Minszkben Keith Kellogg amerikai különmegbízottal. Köztük volt Szergej Tyihanovszkij ellenzéki politikus, a korábbi belarusz elnökjelölt, Szvjatlana Tyihanovszkaja férje. (Meduza/Moscow Times)