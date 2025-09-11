Megsemmisítette az uniós bíróság a Paks 2 beruházásról szóló kulcsfontosságú brüsszeli jóváhagyást

Cikkünk frissül.

Az Európai Unió Bírósága a csütörtökön közzétett végzésével megsemmisített azt a még 2017-ben született európai bizottsági határozatot, amely jóváhagyta a Magyarország által a Paks 2 atomerőműnek nyújtott támogatást. Korábban az EU Törvényszéke még rendben találta az Európai Bizottság jóváhagyó döntését, az ellen az ítélet ellen nyújtott be fellebbezést Ausztria.

Most a felsőbb szintű uniós bíróság kimondta: az Európai Bizottságnak meg kellett volna vizsgálnia, hogy a két új reaktor megépítésére irányuló szerződés valamely orosz vállalkozásnak történő közvetlen odaítélése összhangban van-e az uniós közbeszerzési szabályokkal. Ezért a bíróság hatályon kívül helyezte az Európai Unió Törvényszéke által ebben az ügyben hozott ítéletet, valamint

megsemmisítette az Európai Bizottság azon határozatát, amely jóváhagyta a Magyarország által a Paksi Atomerőmű telephelyén két új atomreaktor fejlesztéséhez nyújtott támogatást.

„Mivel a két reaktor megépítése részét képezi a támogatás tárgyának, az építési szerződés valamely orosz vállalkozás részére történő közvetlen odaítélése pedig megbonthatatlanul kapcsolódik e tárgyhoz, a Bizottságnak meg kellett volna vizsgálnia, hogy ez a nyilvános pályázati eljárás nélküli közvetlen odaítélés megfelel-e az uniós közbeszerzési szabályoknak” – olvasható a bírósági sajtóközleményben. A mostani ítélet szerint „a Bizottság nem elégedhetett volna meg annak vizsgálatával, hogy a szóban forgó támogatás megfelel-e az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályozásnak”.

Az ítélet arra is kitér, hogy „a két reaktor megépítése ugyanis szerves részét képezte a Magyarország által bejelentett azon támogatási intézkedésnek, amely a két új reaktornak a Paks II társaság részére történő térítésmentes rendelkezésre bocsátására irányult.” Ráadásul, teszi hozzá a döntésről szóló közlemény, „az építési szerződés közvetlen odaítélése elengedhetetlen volt e támogatás tárgyának megvalósításához, annak tehát elválaszthatatlan részletszabályát képezi.”

A Paks 2 építése tavaly decemberben Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt

A bírósági közlemény felidézi: az Európai Bizottság a 2017. március 6-i határozatában hagyta jóvá azt a beruházási támogatást, amelyet Magyarország a Paksi Atomerőmű telephelyén két új atomreaktor fejlesztése céljából kívánt nyújtani az állami tulajdonban lévő MVM Paks 2 projektcégének, a Paks II. Atomerőmű Zrt.-nek. A reaktorok megépítését teljes egészében a magyar államnak kellett finanszíroznia.

Az új reaktorok megépítésével „közvetlen odaítélés útján a Nizhny Novgorod Engineering orosz vállalkozást bízták meg, összhangban a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló, Oroszország és Magyarország között létrejött egyezménnyel. Ugyanezen egyezményben Oroszország kötelezettséget vállalt arra, hogy az új reaktorok finanszírozása céljából állami kölcsönt nyújt Magyarországnak.”

A most közzétett bírósági ítéle